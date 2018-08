't Belhameltje klaar voor schooljaar KLEUTERSCHOOL COMPLEET ENERGIEZUINIG VERBOUWD DOOR STADSARBEIDERS TOM VAN DE WEYER

22 augustus 2018

02u24 0 Scherpenheuvel-Zichem Kleuterschool 't Belhameltje in Keiberg is helemaal gerenoveerd en klaar voor het nieuwe schooljaar. Het energiezuinige schooltje werd door de stadsarbeiders verbouwd, zonder aannemer. "Ons eigen personeel heeft zijn vakmanschap getoond", zegt schepen van Openbare werken Marleen Van Meeuwen (CD&V).

Voor de renovatie besloot de gemeente twee jaar geleden geen openbare aanbesteding uit te schrijven, maar de eigen stadsdiensten in te schakelen. "De houten zoldering was rot. We hebben eerst een heel nieuw dak gelegd", zegt Patrick Van de Velde, hoofd van technische dienst. "Het gebouw hebben we volledig gestript en weer aangekleed met 12 centimeter isolatie en schrijnwerkerij."





De school heeft vloerverwarming met een warmtepomp gekregen, zonnepanelen, ledverlichting en hoogrendementsglas. "Het gebouw is zo goed als energieneutraal. We hebben nog wel een kleine gasketel gezet, voor het geval er heel strenge winters komen", zegt Van de Velde. De ramen hebben zonwerende schermen. In elke van de vier klassen kan je de temperatuur apart regelen. Elke klas, ook het overgangsklasje, heeft een eigen toilet.





De twee grootste klassen hebben een mezzanine, een tussenvloer die de ruimte verdeelt voor speelse en wat rustigere activiteiten. De eetzaal is ingericht in de vroegere woning die aansluit op de school. De kamers boven in het huis kunnen gebruikt worden voor vergaderingen of leerlingenbegeleiding.





"De kosten waren geraamd op 550.000 euro. Uiteindelijk zijn het 692.000 euro geworden, inclusief BTW maar zonder de werkuren meegerekend. De energiebesparende materialen dreven de prijs op", zegt schepen Van Meeuwen. "De school zag daarentegen erg lage kosten aan verwarming hebben. Ter vergelijking: de renovatie van de school in Zichem werd gedaan met een aannemer en kostte 1,5 miljoen."





Leraarskamer

Na twee jaar kunnen de honderd kleuters van hun containerklas terug naar hun vernieuwde school. De juffen Corinne, Vanessa en Carine zijn bezig om hun materiaal te verhuizen.





"Het is een hele verbetering", zegt turnlerares Vanessa. "Vroeger moest de eetzaal dienen als turnzaal. Nu is er een aparte ruimte voor. Van het rommelhok is een leraarskamer gemaakt. Die hadden we vroeger niet. We krijgen meer ruimte en licht."





42 arbeiders van de verschillende stadsdiensten hebben meegewerkt. Voor sommigen was verbouwen nieuw werk, zoals voor mensen van de groendienst. Koen Duts heeft valse plafonds leren leggen. Schrijnwerker Patrick Milis is de voorbije twee jaar voltijds bezig geweest in 't Belhameltje. "Dit was ons eerste en waarschijnlijk enige verbouwingsproject. Hoewel, het dak van het Ernest Claeshuis moet binnenkort vernieuwd worden. Dat willen we gerust aanpakken", zegt Milis.