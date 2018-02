"'Slag van Gembloux' mag niet vergeten worden" 06 februari 2018

02u52 0 Scherpenheuvel-Zichem Na meer dan 25 jaar materiaal en gegevens verzamelen voltooide Johnny Larbi Khetouta zijn documentaire 'Een stilgehouden overwinning'. Tussen 12 en 16 mei 1940 konden Marokkaanse scherpschutters in Gembloux het Duitse leger een aantal dagen ophouden.

"Toen ik, meer dan 25 jaar geleden, hoorde dat er in Gembloux een begraafplaats vol Marokkaanse soldaten was, dacht ik eerst dat dit onmogelijk was", vertelt Larbi. "Ik trok op onderzoek uit. Het idee rijpte om er een documentaire en boek over te maken. De 'Slag van Gembloux' is één van de enige gevechten die het Duitse leger in die periode kon ophouden. Dankzij de Marokkaanse scherpschutters kon de evacuatie van Duinkerke plaatsvinden. Deze soldaten mogen niet vergeten worden."





Verplichte leerstof

Ondertussen is de documentaire klaar. Ze werd al in het parlement getoond.





"Onder meer minister André Flahaut werkte aan de prent mee", zegt Khetouta. "Hij is zelf afkomstig van Gembloux. De Slag ligt hem nauw aan het hart. In de gemeente herinneren ook talloze straatnamen aan wat er zich in 1940 heeft afgespeeld." De documentaire wordt in ieder geval verplichte leerstof in Wallonië.





Het is niet de eerste documentaire die Khetouta maakte. "In het verleden maakte ik er ook al eentje over Salim Seghers, de Sint-Jozefskapel van Testelt en schrijver Ernest Claes." Een Vlaamse vertaling verschijnt binnenkort. (GMA)