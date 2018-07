"Schaf rondjes kermispony's af" HITTE DOET DISCUSSIE OVER ATTRACTIE OPNIEUW HOOG OPLAAIEN GEERT MERTENS & KRISTIEN BOLLEN

27 juli 2018

02u23 0 Scherpenheuvel-Zichem De pony's die rondjes draaien in een kermiskraam: het is al jaren voer voor discussie. En nu de temperaturen boven de 30 graden gaan, laait de discussie nog wat meer op. Ook in Scherpenheuvel. Foorkramer Marcel Tuerlinckx sust de dierenliefhebbers: "Het welzijn van mijn pony's gaat boven mijn commerce. Als het te warm is, haal ik ze niet uit de wei om rondjes te draaien."

Het is een oud zeer: pony's die steeds hetzelfde rondje draaien op de kermis. Leuk voor de kindjes, maar voor de dieren misschien iets minder. Zeker als het buiten bakken en braden is. Dierenrechtenorganisatie GAIA pleit al langer voor een verbod. Vorige week raakte nog bekend dat de stad Brussel vanaf 1 januari 2019 kermispony's op het grondgebied verbiedt.





ALTIJD verbieden

Ook in Scherpenheuvel-Zichem leeft de discussie. "In Tienen heeft men vorig jaar in overleg met de uitbater beslist om het kraam niet te openen wegens extreme temperaturen", aldus Alessia Claes (N-VA). "Kan dit ook niet in Scherpenheuvel?" En daarin krijgt ze veel bijval. "35 graden of 15 graden: het doet er niet toe", klinkt het.





"Ze moesten het altijd verbieden. Die beestjes moeten een hele dag rondjes lopen. Pure dierenmishandeling. Dat er anno 2018 nog zo'n praktijken bestaan. Die beestjes zien al genoeg af met zo'n warm weer en moeten dan nog eens rondjes lopen met gewicht op hun rug. Dit is hetzelfde als broodfokkers, door diegenen die geld geven blijven zo'n praktijken bestaan."





Foorkramer Marcel Tuerlinckx staat al jaren met zijn pony's op de kermis in Scherpenheuvel. Hij kent de kritiek. "Overal waar ik sta, hoor ik dezelfde commentaar. Tot de mensen dichterbij komen. Dan zien ze dat er een ventilator in de arena staat die voor verkoeling zorgt en dat de dieren grote drinkbakken hebben. Eerlijk? In het kermiskraam is het op dit moment frisser dan buiten. Bovendien waak ik erover dat mijn pony's niet 'aan het werk zijn' als het té warm is. Als de attractie gesloten is, staan de pony's altijd op een wei. Is het overdag te warm, dan blijven ze daar ook staan. Pas wanneer de temperatuur weer een beetje gedaald is, haal ik ze van de wei. Bovendien patrouilleert de politie ook vaak. Zij zien er op toe dat de dieren goed verzorgd worden. En dat is het geval. Geloof me: het welzijn van mijn dieren gaat boven mijn commerce."





Burgemeester Manu Claes (CD&V) denkt er op dit moment dan ook niet aan de attractie te sluiten. "De dieren worden ook goed verzorgd. Ze komen niets te kort.