"Rustig steegje wordt drukke straat" INWONERS ONTSTEMD NU H. ADRIAENSSTRAAT INRIT NAAR WOONWIJK WORDT TOM VAN DE WEYER

13 juni 2018

02u54 0 Scherpenheuvel-Zichem De Henri Adriaensstraat wordt de inrit naar de woonwijk Ten Heuvel. De bewoners van het doodlopend straatje zien dit met tegenzin tegemoet. "We zijn hier komen wonen omdat het zo'n rustig steegje was. Straks rijden er 200 of 300 auto's per dag door."

Woonwijk Ten Heuvel zal binnen vier jaar verrijzen. De wijk wordt een verkeersvrije corridor tussen de Basilieklaan en de August Nihoulstraat. Voor de 125 wooneenheden komt er een ondergrondse parking van zo'n 130 plaatsen. De inrit ervan is door ontwikkelaar Cobuild uitgestippeld in de kleine Henri Adriaensstraat.





"Wij wisten niet dat ons straatje hiervoor gaat dienen. De gemeente had ons op zijn minst mogen verwittigen", vindt Conny Cauberghs. "Er is geen brief of infovergadering geweest. Als er toch een inrit komt, raad ik een verse laag asfalt aan, want die is helemaal versleten."





"Ik dacht dat de inrit naar die nieuwe wijk zou komen door het grote poortgebouw in de Basilieklaan", zegt Gerda Croes. "Dat blijkt nu een voetgangerspromenade te worden. De gezinnen in de toekomstige woonblokken hebben allicht elk twee auto's. Ik zie er tegenop om hier dagelijks dat verkeer te zien passeren. Mijn katten lopen vrij op straat."





Het voorbije jaar heeft de straat al veel werfverkeer moeten slikken van vrachtwagens met uitgegraven grond. "De busjes met werkvolk reden tegen de rijrichting in naar de Michel Janssensstraat", klinkt het. "De aannemer had een aankondiging van de werken geplakt, maar dan wel in een hoekje, helemaal uit het zicht."





De bewoners van de straat voelen zich niet geïnformeerd en hebben heel wat vragen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het beurtelings parkeren dat er nu geldt? Zullen garageboxen sneuvelen en wat met de witte villa op de kop van de straat?





"De villa en de garageboxen zijn privéterreinen en worden niet bij dit bouwproject betrokken", verzekert schepen van Ruimtelijke ordening Nico Bergmans (Open Vld). "Over een herinrichting van de straat is nog niets beslist, maar we zullen dit tijdig communiceren."





Twee gescheiden inritten

"De Henri Adriaensstraat heeft altijd gediend voor residentieel gebruik en dat zal niet veranderen. De nieuwe buren kunnen langs hier binnen en buiten rijden, maar dat brengt heus geen grote drukte mee. Het doorgaand verkeer houden we aan de andere kant van de wijk in de August Nihoulstraat, waar de inrit komt voor de publieke parking. De studiebureaus Hosbur en Buro Move kwamen met deze oplossing om twee gescheiden inritten te maken. Zo wordt de afwikkeling van het verkeer het minst belast."





Op een infovergadering hoeven de bewoners niet meer te rekenen. "Drie openbare onderzoeken gingen aan het project vooraf. Mensen die vragen of opmerkingen hebben zijn nog steeds welkom bij mij op het stadhuis", besluit Bergmans.