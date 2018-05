"Red ons zitbankje" 23 mei 2018

02u32 0 Scherpenheuvel-Zichem Het populaire zitbankje op de Noordervest moet binnenkort plaats ruimen voor een nieuw appartement. Omwonenden vinden dat jammer. "Op dat bankje kwamen we al meer dan twintig jaar samen om te keuvelen. Het heeft een sociale functie. Mag het alsnog blijven staan?"

Over hoe lang het bankje er gestaan heeft is niemand zeker. Maria Geyskens, die op de Noordervest heel wat invloed had, zou aan toenmalig burgemeester Jef Lemmens gevraagd hebben om een bankje naast haar huis te zetten, zodat mensen er gezellig konden buurten. Later werd er een luifel overheen geplaatst. Tijdens markten en op hoogdagen werd het een plek van samenkomst.





In de weg van toekomst

Zowel Lemmens als Maria zijn inmiddels overleden, net als verscheidene gebruikers van het bankje. Het huis van Maria werd verkocht en gesloopt. Momenteel is er de aanbouw bezig van een appartementsblok. Het bankje staat voor het perceel er vlak naast. Ook daar komt binnenkort een nieuwbouw. "Het bankje zal verdwijnen", zeggen de zonen van Maria. "Het staat in de weg van de toekomstige gevel."





"Het zou tof zijn als het bankje enkele meters kan opschuiven naar de straatkant", zeggen de omwonenden. "Wat het stadsbestuur betreft mag het bankje gerust blijven staan", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Het is echter de eigenaar van het perceel die beslist. Als hij doorgang nodig heeft, moet het bankje wijken." (VDWT)