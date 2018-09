"Plots was het afscheid daar" ILSE RENDERS (36) VERLIEST STRIJD TEGEN KANKER DAAGS NA BENEFIET VANESSA DEKEYZER

02u24 0 Scherpenheuvel-Zichem Eind augustus vond er nog een grote benefiet plaats voor Ilse Renders (36) om haar strijd tegen kanker met een immunotherapie-kuur in Keulen te financieren. Helaas kon Ilse de kuur niet afmaken. Donderdag verloor ze haar strijd. "Ze bleef vechten tot het bittere eind", aldus haar echtgenoot.

"Opgeven stond niet in Ilse haar woordenboek. Ze wilde absoluut haar ziekte overwinnen en het onderste uit de kan halen", vertelt haar echtgenoot Dimitri Frederickx (38). "Operaties, chemokuren, bestralingen, alternatieve behandelingen en zelfs naar Keulen gaan... Alles hadden we ervoor over. Samen gingen we het gevecht aan, elke keer weer met nieuwe moed, maar ook telkens met nieuwe tegenslagen. Zelfs nadat we deze week het nieuws kregen dat de tumor nog lichtjes was toegenomen, bleef Ilse de moed hebben om ervoor te vechten. Haar gezondheid ging afgelopen week echter pijlsnel achteruit waardoor we amper afscheid hebben kunnen nemen. Geen woorden, enkel een knuffel en een traan lieten zien hoe hard we als gezinnetje van elkaar hielden."





Donderdagavond ging Ilse, omringd door haar geliefden, heel zachtjes heen. Haar gevecht tegen kanker begon in november 2013, toen ze een epilepsieaanval kreeg. In 2016 gebeurde dit opnieuw. Onderzoek wees uit dat ze een hersentumor had. Ilse onderging alle behandelingen in de hoop te genezen, maar in april herviel ze. De traditionele behandelingen in het UZ Gasthuisberg werden stopgezet en de enige hoop was nog een immunotherapie-kuur in Keulen.





Steun

Maar zo'n kuur kost bijzonder veel geld en dus werd er in het weekend van 25 augustus een benefiet met barbecue en rommelmarkt op poten gezet. "Ilse was nog aanwezig op de rommelmarkt op zaterdag", vertelt Dimitri. "Ze keek ook echt uit naar de benefiet op zondag, maar omdat ze een mindere dag had, kon ze er niet bij zijn. Via foto's en reacties kon ze toch voelen wat voor een solidariteit er leefde. We willen bij deze dan ook iedereen van harte bedanken voor de steun van de afgelopen weken, maanden en jaren." Ilse zou vorige week opnieuw naar Keulen afreizen, maar haar toestand liet dat plots niet meer toe. "Het werd ons toen duidelijk dat de kans op beterschap wel heel klein was. De tijd die haar nog restte, bracht ze dan ook in alle rust thuis door met haar gezin." Ilse laat twee kinderen, Kobe (5) en Mirthe (3) na. De afscheidsviering vindt plaats op woensdag 5 september om 10 uur in de aula van Hofheide, in Nieuwrode.