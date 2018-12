“Nieuwjaarszingen moet beter ondersteund worden” Traditie bestaat nog, maar steeds minder zangertjes op de baan Tom Van de Weyer

31 december 2018

17u47 3 Scherpenheuvel-Zichem De traditie van het nieuwjaarszingen is nog lang niet dood, maar ze begin stilaan te verwateren. “Het aantal zangertjes vermindert met de jaren. Er zou wat meer omkadering mogen komen, van verenigingen, de gemeente of scholen”, klinkt het bij bewoners.

In Scherpenheuvel wachten ze tot Driekoningen, maar in de deelgemeenten gaan kinderen de laatste dag van het jaar al rond om te zingen voor snoep. “Aat joar, nief joar” wordt nog gebruld, maar ook andere liedjes en nieuwjaarswensen klinken deur aan deur. De zangertjes sjouwen shoppingtassen en trolleys mee. Vaders trekken bolderkarren met de buit voort.

Bij Tricot Paul in Testelt worden de zangers en ouders opgewacht met warme choco en pannenkoeken door de chiro van De Keten. De Testeltse Jeugdband trekt intussen door de straten. Vlakbij de kerk hebben buren Marc Innegraeve en Jan Peeters een kleine drankenstand bij hun deur gezet. “Wij hebben vandaag maar 90 kinderen gezien. Vorig jaar waren het er 180. Het nieuwjaarszingen begint er stilaan uit te geraken. In Testelt heb je nu de Halloweentocht in oktober. Het regende die avond pijpenstelen, maar toch waren er honderden kinderen op de been. Het nieuwjaarszingen zou opnieuw wat mogen gepromoot of omkaderd worden met een activiteit. Bijvoorbeeld de Gezinsbond kan dit doen.”

Bij de Putterslamp in Averbode is het heel wat drukker. “Het nieuwjaarszingen komt almaar later op gang. Vroeger waren de kinderen iets na acht uur al op pad. Dit jaar lijken ze pas rond tien uur uit hun bed te komen”, zegt Romain Helsen. Zijn garage is ingericht als kersthut, waar de zangers even pauzeren. “We hebben hier 150 zangertjes geteld, net zo veel als vorige jaren.”

De Zandstraat, Bredestraat en de Langedreef blijven in Averbode het gangbare parcours. Nicole Wouters woont recht tegenover de hut en heeft het druk met Twixen uitdelen. “Ik ben zelfs een doos moeten gaan bijkopen. Het weer is de bepalende factor. Als het droog blijft zoals nu komt er veel volk.”

Tegen de middag, wanneer het zingen officieel voorbij is, wordt het pas echt druk bij de hut. Ouders en hun kroost warmen zich aan de wafels. Roeland De Jongh was sinds half tien op pad met zijn kinderen Siebe (8), Lieze (6) en Senne (5). De vangst blijft klassiek, met veel chips en snoeprepen. “Het is elke keer een feestje. Ik ben afkomstig uit Halen, waar we deze gewoonte niet kennen.”

Op de Keiberg is het wat rustiger. Bakkerij Gielis deelde cupcakes uit aan zo’n 100 zangers, ongeveer zo veel als vorig jaar. Enkele bewoners merken op dat in heel Scherpenheuvel-Zichem maar een vijftal bordjes hangen die automobilisten waarschuwt voor zangers op de weg. “De stad kan een handje helpen met signalisatie. Vanuit de scholen zou het nieuwjaarszingen kunnen aangemoedigd worden zodat grotere groepjes de straat op kunnen en de traditie bewaard blijft.”