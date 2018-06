'Met de kippen op stok' 26 juni 2018

02u28 0

De gemeente organiseert samen met IGO en Interleuven de infoavond 'Met de kippen op stok'. De problematiek van vossen en marters wordt besproken. Je krijgt tips over hoe je je kippen kan beschermen tegen deze dieren. Ook wordt toelichting gegeven over groepsaankopen voor automatische hokopeners. De infosessie gaat door op donderdag 28 juni om 20 uur in zaal Den Cayberg, Lobbensestraat 93 B in Zichem. Meer informatie: 013 35 24 12, milieudienst@scherpenheuvel-zichem.be of aranka.vandesande@igo.be. (VDWT)