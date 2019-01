“Meer middelen nodig om fietspaden te strooien” Tom Van de Weyer

23 januari 2019

18u37 0 Scherpenheuvel-Zichem In Testelt klagen verschillende inwoners dat er woensdagochtend in hun buurt niet werd gestrooid. Onder andere in Ter Hoeve bleef het spekglad. Ook verschillende fietspaden in heel de gemeente zagen geen zout. “Hiervoor hebben we meer materiaal nodig”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V)

“Wij betalen toch ook gemeentebelastingen?”, klinkt het in Testelt. “Elke winter opnieuw bellen we naar het stadhuis met de vraag of de strooidiensten hier ook willen komen, maar tevergeefs.”

“In eerste instantie strooien we op de grote verbindingswegen tussen de dorpen en straten waar De Lijn passeert”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “Pas als het de dagen nadien nog steeds glad is bedienen we ook de verschillende wijken en verkavelingen. We hebben twee vrachtwagens en een tractor die toch heel wat afstand afleggen.”

Verschillende fietspaden bleven ondergesneeuwd en niet alleen in Testelt. “We hebben gewoon niet genoeg mankracht en materiaal om die ook aan te pakken”, zegt Claes. “De kleine veegwagen kan dienen, maar dat volstaat niet. Gelukkig spring het gewest op sommige wegen bij. We moeten overwegen om meer middelen aan te wenden voor het strooien van de fietspaden.”