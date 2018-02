"Marginale driehoek? Mensen verhuizen steeds vaker naar het Hageland" MAKELAAR ILSE VANAF MAANDAG TE ZIEN IN 'HUIZENJAGERS' TOM VAN DE WEYER

08 februari 2018

02u23 0 Scherpenheuvel-Zichem Het Vier-programma 'Huizenjagers' strijkt volgende week neer in het Hageland, en dat met makelaar Ilse Lissens (45) uit Scherpenheuvel. Zij zal klanten aan hun droomhuis proberen helpen in wat ooit nog de 'marginale driehoek' genoemd werd. "Maar dat is het al lang niet meer. Ik stel zelfs een instroom vast", maakt ze zich sterk.

'Huizenjagers' wordt van maandag tot donderdag uitgezonden. En nieuw is het eigenlijk niet voor Ilse. Zij was al eens te zien in een vorige reeks, toen het programma nog 'Huizenjacht' heette en te zien was op VT4. "Ze hebben me opnieuw uitgenodigd", glimlacht ze. "De opnames verliepen best hectisch, want ik was toen net terug van vakantie. In één week moest ik vier klanten, met elk hun specifieke wensen, aan een geschikte woning helpen. Gelukkig had ik in het aanbod voor elk wat wils."





Ilse stamt uit een echte makelaarsfamilie, al was het niet van meet af aan haar doel om in die voetsporen te volgen. "Mijn grootvader Theofiel Van de Broek was fruithandelaar en had op vraag van een klant een stuk grond verkaveld in Testelt", vertelt ze. "Zo is hij in de jaren 70 begonnen als makelaar - hier in de streek bestond dat beroep niet. Makelaars hadden destijds ook een kwalijke reputatie omdat het vaak poenscheppers waren die enkel de commissie opstreken. Iedere opportunist kon zich makelaar noemen. Als kind wilde ik het zelf absoluut niet worden. Ik heb Communicatie gestudeerd en werkte bij de persdienst van de Rijkswacht en bij de toenmalige BRT. Tot ik twintig jaar geleden mijn vader Etienne in het kantoor ging helpen nadat mijn zus wegens omstandigheden moest afhaken. Ik wilde niet dat de familiezaak verloren ging en op mijn 30ste heb ik een master Vastgoedrecht gehaald. Mijn vader en ik hebben keihard gewerkt om het imago van het beroep op te krikken. Tegenwoordig heb je een opleiding nodig en is er een beroepsfederatie."





Ilse zal in 'Huizenjagers' concurrentie krijgen van Marjanne uit Oud-Heverlee en Peter uit Langdorp. "We werken in een competitieve branche", knikt ze. "Maar we willen elkaar ook niet afbreken. Het was interessant om eens te zien hoe twee collega's het aanpakken. Achter de schermen hebben we veel over de stiel gepraat - ik heb er twee goede vrienden bij. Nu, uiteindelijk verkoopt een huis zichzelf. De voornaamste eigenschap die een makelaar moet hebben, is het vermogen om een woning goed te schatten. Je moet de prijs voor de verkoper kunnen duiden, en aan de koper verantwoorden. En uiteraard moet je op de hoogte zijn van de bouwkundige regels."





Betaalbaar en groen

Naast haar 'tv-werk' verkoopt en verhuurt Ilse huizen en appartementen in Aarschot, Diest en Scherpenheuvel. En de regio blijkt weer in trek te zijn. "De bijnaam 'marginale driehoek' heeft afgedaan", meent Ilse. "Mensen uit het Leuvense komen hierheen omdat het hier betaalbaar en groen is. De provincie en de lokale besturen hebben dan ook veel gedaan om de Demer en wandelroutes te promoten. Ik stel intussen zelfs een kleine volksverhuizing vast: eerst verhuizen de kinderen naar hier, de ouders volgen enkele jaren later."





Zelf heeft ze haar droomhuis gebouwd in Averbode, vlak bij de bossen. "Elke ochtend, voor ik naar het werk vertrek, ga ik met de hond wandelen. Mijn huis evolueert trouwens voortdurend. Als makelaar kom je bij veel mensen over de vloer en dan pik je wel wat op inzake inrichting. Zo heb ik al een tuinhuis bijgebouwd en komt er af en toe een nieuw kleurtje op de muur."





'Huizenjagers' is vanaf maandag te zien op Vier, om 19.45 uur.