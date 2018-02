"Maar wie gaat dat betalen?" RESTAURATIEDOSSIER VOOR SINT-EUSTACHIUSKERK IN DE MAAK TOM VAN DE WEYER

09 februari 2018

02u45 0 Scherpenheuvel-Zichem Er is een restauratiedossier voor de Sint-Eustachiuskerk in de maak, al weet niemand wanneer de eerste steen gerenoveerd zal worden. Het is afwachten of de kosten niet voor veertig procent ten laste van de gemeente zullen vallen. In afwachting van de werken worden enkele voorzorgsmaatregelen genomen.

Het vooronderzoek aan de kerk is afgerond. De fundamenten van het gebouw zijn nog intact, maar de ijzerzandsteen is in poreuze staat. "Voor de restauratie liggen drie mogelijkheden op tafel", zegt voorzitter Leo Lemmens van kerkfabriek Sint-Eustachius. "De stenen kunnen omgekeerd worden, zodat ze met hun goede kant naar buiten staan. De kans bestaat echter dat dit ooit al eens gebeurd is, waardoor je met dubbelzijdige poreuze stenen zit. Een andere mogelijkheid is nieuwe stenen uit Engeland aanvoeren, die lijken wat op Diestiaanse steen. Er kan ook een witte kaleilaag over de kerk komen, maar dat zou een dramatische make-over zijn. Sinds 1385 staat hier namelijk een roestbruine kerk."





"We zullen in verschillende fases moeten restaureren. Aannemer Denys maakt nu een timing op", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). De kerkfabriek, architect Van der Auwera en het stadsbestuur moeten daarna een dossier indienen bij Onroerend Erfgoed. "We hopen dat dit jaar nog te doen", gaat Lemmens verder. Daarna is het wachten op goedkeuring."





Voorzorgsmaatregelen

Tot de restauratie kan beginnen worden enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. Rond de kerktoren wordt de komende weken een opvangbak gehangen tegen vallende stenen. De stabiliteit van de toren is echter niet in gevaar. "We hebben in 2009 de toren van binnen al verstevigd. Er kunnen altijd deeltjes ijzerzandsteen afbrokkelen, maar die worden opgevangen in de bak", legt Claes uit.





Schilderij

Koude en vocht eisen ook in de kerk hun tol. Het schilderij 'De marteling van Sint-Eustachius' uit 1560 zal bedekt worden met houten panelen om het te beschermen tegen pleister dat van het plafond dreigt te vallen. De noordelijke zijkapel waarin het drieluik hangt wordt afgesloten voor het publiek. De rest van de kerk blijft toegankelijk. Eens de werken bezig zijn, zal het schilderij opgeslagen worden in een container die de luchtvochtigheid en temperatuur regelt. "Voor het oudste glasraam van de Nederlanden, dat dateert uit de 14de eeuw, wordt later een apart dossier opgemaakt", zegt Lemmens. "De algemene restauratie van het gebouw krijgt voorrang."





Kosten

Claes maakt zich vooral zorgen over de financiering. "Volgens de huidige regeling draagt Vlaanderen zestig procent van de renovatiekosten, de provincie en de gemeente elk twintig procent, maar het decreet kan dit jaar wel eens veranderen. De provinciale bevoegdheden worden afgebouwd. Misschien worden ze doorgeschoven naar de gemeenten, waardoor wij veertig procent van de kosten dragen."





"We spreken over een kost van zes tot acht miljoen euro", zucht Lemmens. "Twintig procent daarvan zal voor de gemeente al moeilijk genoeg zijn. Mogelijk moeten we ooit een benefiet of crowdfunding organiseren. De Zichemnaars zouden zeker hun steun geven. We hebben al honderdduizend euro gestoken in het vooronderzoek. Nu moeten we doorbijten. Ik verwacht dat de werken tien tot vijftien jaar duren."