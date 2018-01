"Maak van De Beumkes sociaal buurthuis" HEEL WAT INTERESSE EN PLANNEN VOOR VOORMALIG ZWEMBAD TOM VAN DE WEYER

30 januari 2018

02u36 0 Scherpenheuvel-Zichem "Maak van het zwembad een nieuw sociaal buurthuis voor kansarmen", zegt gemeenteraadskandidaat Conny Valvekens (54). "Als vrijwilliger word ik geregeld geconfronteerd met verdoken armoede in onze gemeente. Dertien mensen willen mee helpen om het huis te runnen." Ook de voedselbank Sint-Vincentius toont interesse.

Valvekens komt geregeld in contact met vereenzaamde ouderen en gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. "Met Kerstmis heb ik thuis cadeautjes gegeven aan minderbedeelden, die me allemaal hun verhaal deden. Ik stuit op schrijnende toestanden die je niet meer voor mogelijk acht anno 2018."





"Veel mensen heb ik verder geholpen, gisteren alleen al vier gezinnen. Het mensen die bij het OCMW uit de boot vallen omdat ze net een paar euro's te veel verdienen. Toch hebben zij grote schulden en komen ze nauwelijks rond. Ik breng hen eten en levensmiddelen, die ik met bonnen van de supermarkt heb gespaard. Ik doe dit geheel in mijn eentje, maar deze hulp kan georganiseerd worden via een nieuwe vzw. Het leegstaande zwembad De Beumkes kan dienen als locatie. Dertien vrijwilligers doen mee." Valvekens stelt zich kandidaat voor de CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Via deze weg ben ik toegankelijker voor mensen in nood. Nu kan ik ook de beleidsmensen zelf aanspreken. Hopelijk krijg ik een stok achter de deur. Op de nieuwjaarsreceptie van CD&V bracht ik mijn idee ter sprake. Schepen Marleen Van Meeuwen vroeg me om het op papier te zetten. Mijn voorstel ligt inmiddels op tafel bij het college van burgemeester en schepenen."





Mogelijkheden

Valvekens ziet verschillende mogelijkheden in het leegstaande pand. "Er kan wekelijks een praatcafé doorgaan om ouderen uit hun sociaal isolement te halen. Daarnaast kan er een inzamelpunt komen voor kleding en bruikbare spullen, zoals meubelen, die kansarmen mogen ophalen. De Kringwinkel is voor heel wat mensen al te duur. Eén maal per week kan er een zitdag komen van het OCMW. Dat is in Zichem gevestigd, maar ik ken mensen die geen vervoer hebben en voor wie deze verplaatsing al problematisch is. Ook jongeren met problemen moeten er terecht kunnen, net als werkzoekenden. Ik denk aan samenwerking met plaatselijke handelaars als zij vacatures hebben."





Centraal gelegen

De voedselbank Sint-Vincentius van Scherpenheuvel-Zichem is ook geïnteresseerd om het pand te gebruiken voor haar voedselbedeling. "Momenteel hebben we krappe verdeelpunten in Zichem en Messelbroek", zegt voorzitter François Thielens. "In het zwembad zouden we een centrale plaats hebben om onze levensmiddelen en diepvriezers onder te brengen. Het ligt wat buiten het centrum, maar is wel makkelijk bereikbaar. De belbus stopt er. Ons werk kan hand in hand gaan met de plannen van Conny."





Mensen met honger

Het OCMW biedt de voedselbank het voormalig postgebouw in Zichem aan. "Die omgeving is echter niet discreet, zo vlak bij twee horecazaken en de drukte rond het station in de namiddag. Bovendien is de ruimte te klein, want er komen ook projecten van Caritas. We zouden op eigen kosten de herindeling moeten maken", zegt Thielens. "In onze gemeente hebben we al verschillende mooie zalen en sportfaciliteiten. Wordt het nu eens niet tijd om te denken aan de mensen die honger hebben?", besluit Valvekens.





"Het RUP van de site is weliswaar ingekleurd voor sport en recreatie, maar we gaan de suggestie van Conny meenemen in de voorstellen die zijn ingediend voor het zwembad", reageert burgemeester Manu Claes (CD&V). "Het komende stabiliteitsonderzoek moet uitwijzen of het pand nog geschikt is om mensen te ontvangen." Valvekens bespreekt woensdag haar voorstel met OCMW-voorzitter Marie-Jeanne Hendrickx.