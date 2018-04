'Langs pelgrimswegen' heropent vier bedevaartroutes AUTHENTIEKE WANDEPADEN IN GROEN KADER TOM VAN DE WEYER

27 april 2018

02u36 0 Scherpenheuvel-Zichem Interleuven start het project 'Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel'. "Samen met de bevolking gaan we vier oude wandelroutes naar het bedevaartsoord weer openmaken", zegt Nina Van Meerbeeck, deskundige onroerend erfgoed. "Begin 2019 worden de wegwijzers geplaatst."

Al 700 jaar komen mensen te voet naar Scherpenheuvel. Jaarlijks trekt het populairste bedevaartsoord van Vlaanderen nog 800.000 bezoekers. Ze komen niet enkel met religieuze motieven maar ook om sportieve en toeristische redenen. "Toch zijn met de generaties de paden en de verhalen rond de bedevaart vervaagd. We willen dit erfgoed weer zichtbaar en tastbaar maken", zegt projectleider Van Meerbeeck.





Vier routes

Omdat alle wegen in Oost-Brabant naar Scherpenheuvel leiden koost interleuven vier routes uit. "De route vanuit Herselt werd in 2011 al in kaart gebracht. In Attenhoven (deelgemeente van Landen, red.) vinden we het oudste nog bestaande bedevaartsgenootschap. Tremelo maakt de link met Pater Damiaan, Diest met Sint-Jan Berchmans. Ook vanuit Kortenaken maken we een weg, omdat die mooi aansluit op het pad van Attenhoven.





Het wordt onmogelijk om de authentieke wegen nog exact te volgen, omdat er in de loop der tijd drukke steenwegen zijn gekomen. "We proberen die te omzeilen door rustige buurtwegen op te zoeken", aldus Van Meerbeeck. "Hiervoor vragen we de hulp van de lokale bevolking. De routes moeten recreatief en zo groen mogelijk blijven."





De organisatie hoopt rond november een afgelijnd beeld te krijgen van de vier trajecten. Wellicht gaat het om enkele honderden kilometers aan wandelpad. "We werken samen met IGO, Trage Wegen en de betrokken gemeenten om verwaarloosde paden begaanbaar te maken. De routes zullen gemarkeerd worden met aanplanting, zitbanken en infopanelen."





Logo

Hiervoor heeft Interleuven al een logo klaar. Uit 44 inzendingen werd het ontwerp van Niek Peeters uit Hechtel gekozen. Het is een eenvoudig ontwerp dat zowel groot als klein afgebeeld kan worden op verschillende borden.





In mei en juni worden vier infoavonden gehouden in Diest, Kortenaken, Tremelo, Herselt en Landen. "We vragen aan inwoners of ze souvenirs, vlaggetjes, kaarsen, beeldjes of getuigenissen over bedevaartstochten hebben. Het verzamelde materiaal wordt gedigitaliseerd in de databank Erfgoedplus. Ze zal te zien zijn op de site www.pelgrimswegen.be. Mensen die willen meewerken aan de site of de wandelkaarten brengen we in november bij elkaar in een projectcafé.