“Landbouw en ontbossing bedreigen ons klimaat, niet CO²” Marc Daelemans geeft twee lezingen Tom Van de Weyer

27 december 2018

11u58 0 Scherpenheuvel-Zichem “Ons klimaat wordt niet bedreigd door de uitstoot van CO², maar door ontbossing en de industriële landbouw”, zegt kleine ondernemer Marc Daelemans uit Okselaar. In januari geeft hij twee lezingen met zijn visie over hoe we het tij kunnen keren. “Om te beginnen moeten we onze waterkringlopen herstellen.”

“De EU en onze overheid leggen ons maatregelen op om de uitstoot van CO² te beperken, maar koolstofdioxide is niet de grote oorzaak van de klimaatopwarming”, zegt Daelemans. “Een vochtrijke bodem vol koolstof hebben we juist nodig voor meer voedsel. De aarde is aan het uitdrogen door ontbossing en industrieel gebruik van kunstmest.”

“Eén van de oplossingen is dat onze natuurlijke waterkringlopen hersteld worden.” Daelemans ontwierp in zijn tuin een eigen waterzuiveringssysteem. Regenwater wordt opgevangen in een filterbak met lavasteen die er drinkwater van maakt. Enkele klanten, waaronder de abdij van Averbode gebruiken ook zijn systeem. “Om het broeikaseffect verder te bestrijden zouden we op wereldschaal moeten overschakelen naar regeneratieve landbouw.”

Wat is regeneratieve landbouw dan precies? Daelemans geeft er een lezing over op zaterdag 19 januari om 13.30 uur in de Abdij van Averbode, Abdijstraat 1. Een tweede lezing volgt op zaterdag 26 januari om 13.30 uur in ontmoetingscentrum De Weg van Aandacht in Wiekevorst, Herenthoutseweg 21. Na de uitleg kunnen vragen worden gesteld. De toegang is 10 euro. Je kan je plaats reserveren op 013 77 33 13 of pure-milieutechniek@telenet.be.