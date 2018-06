"Laad je wagen gerust op bij ons thuis" HILDE DE WACHTER IS AMBASSADRICE VAN ELEKTRISCH RIJDEN TOM VAN DE WEYER

07 juni 2018

Wie eens een elektrische wagen wil uitproberen, kan er eentje huren bij Hilde De Wachter (42) uit Zichem. Je krijgt de sleutel en uitleg bij haar thuis. Er staat bovendien een laadpaal voor haar deur. "Iedereen mag hier zijn eigen auto komen opladen."

Hilde De Wachter is een van de tien testrijders in Vlaams-Brabant, dat als eerste provincie van start gaat met de promotie van elektrisch autodelen. De testwagen, een Nissan LEAF, staat ter beschikking in Zichem. "Wij gaan de wagen zelf ook gebruiken. Ons gezin heeft twee dieselwagens. Eén ervan loopt op zijn laatste beentjes", zegt De Wachter. "We nemen de kans om eens te vergelijken tussen rijden op fossiele brandstof en op een batterij. Het wordt kiezen welk voertuig we gebruiken voor welke verplaatsing. Soms moet ik naar Ieper voor mijn werk, dan zal ik wellicht toch in de dieselwagen stappen."





De Wachter is hoofdredacteur van Ecotips, een driemaandelijkse magazine over duurzaam ondernemen. "Als storyteller schrijf ik veel over vernieuwende initiatieven zoals autodelen en elektrisch rijden. Voor velen voelt het raar aan, op de baan zijn met een auto die niet van jou is. Ook over elektrisch rijden bestaan er nog veel twijfels. Ik ga het nu zelf ondervinden en erover berichten, in het magazine."





Huren

De Wachter gaat de wagen aanbevelen bij kennissen, bij de bakker en de slager. "Ik ben benieuwd of autodelen zal aanslaan in ons dorp. In Diest is er Cambio, maar in Scherpenheuvel-Zichem bestaat er nog geen systeem om auto's kortstondig te huren. Ik hoop dat onze gemeente inspanningen doet om het te stimuleren en ook meer laadpalen installeert. Een idee is om de auto's aan het station van Zichem te parkeren. Wie met de trein aankomt, kan dan instappen en de streek verkennen."





Voor de oprit van het gezin heeft de firma Blue Corner een laadpaal gezet. "Hij is door hen gefinancierd. In ruil stellen wij onze grond ter beschikking", zegt Hilde. "De paal is publiek toegankelijk. De deelwagen wordt ermee opgeladen, maar ook andere automobilisten mogen hun elektrische wagen hier aankoppelen. Je hebt alleen een laadpas of app nodig."





De deelwagen is een jaar beschikbaar voor het publiek. "Wij hebben hem geleaset voor drie jaar. Als het elektrisch rijden ons bevalt, overwegen we om er zelf een te kopen." Je kan de wagen huren bij De Wachter voor 51 euro per dag. Een bereik van 100 kilometer is gegarandeerd. Je meldt je vooraf aan via de site CarAmigo.