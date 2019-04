“Ik kon mijn vrouw niet bedriegen met Sharon Stone” Rob Van Eyck: tachtig jaar en vijftig jaar filmmaker Geert Mertens

11 april 2019

11u04 4

Dubbel feest voor de Zichemse filmmaker Rob Van Eyck. Hij vierde zopas zijn 80ste verjaardag én zijn eerste prent, ‘Jeugd 70’, kwam vijftig jaar geleden uit. Aan stoppen denkt hij nog niet. In zijn ladekast blijven ideeën liggen voor nieuwe films en hij werkt volop aan zijn memoires. “Ik was een rijke mens geweest als ik niet gefilmd had, maar ik zou vandaag de dag precies hetzelfde doen”, zegt hij.

En zeggen dat het leven van Rob begin jaren negentig aan een zijden draadje hing. “Ik rookte een pakje Johnson per dag en dronk meer whisky dan water”, herinnert hij zich. Tot het licht uitging. “Mijn linkerkant is afgestorven. Je ziet het niet aan mij maar ik ben voor 86% invalide. Ze stelden me voor de keuze: binnen het jaar dood of stoppen met roken. Ik koos voor het laatste. Ook sterke drank mag ik niet meer drinken. Champagne wel, zoveel ik wil!”

Van Eyck is de eerste Vlaamse regisseur die een film aan het buitenland verkocht kreeg. Dat was de film ‘Afterman’ uit 1985. “Ik herinner me nog goed dat ik op het terras zat van het Carlton hotel in Cannes”, lacht hij. “Erwin Provoost, de bekende producer, kwam mij zoeken. Rob, je moet dringend naar het paleis komen. Een Jap wil je film kopen. Ik kreeg een cheque van 10.000 dollar, destijds zo’n 600.000 frank (bijna 15.000 euro). Al die Vlaamse regisseurs - Robbe De Hert en zo - stonden rond mij: hoe is het mogelijk dat hij zijn film verkocht krijgt.”

Ontbijt voor twee

Het was niet de eerste keer dat Rob brokken maakte in Cannes. “Neen, ik heb begin jaren zeventig mijn film ‘Ontbijt voor twee’ in brand gestoken op de trappen van het paleis”, lacht hij. “Ik had een contract dat mijn film zou gespeeld worden in de cinema, maar dat gebeurde niet. Nochtans had ik met het spaargeld van mijn vrouw Jack (Jacqueline Vancamp die in 2016 overleed, red.) de film gefinancierd. Dat was zo’n 75.000 euro. Geld dat bedoeld was voor ons huis. De Nederlandse filmregisseur Bert Haanstra heeft me toen geïnviteerd om met hem te gaan eten: Jij moet naar Holland komen, zei hij, België is te klein voor je.”

Ook een filmmaatschappij uit Amerika kocht Afterman, maar van de beloofde 100.000 dollar heeft Rob alleen een klein voorschot gezien. “De maatschappij was zogezegd failliet, zegt hij. “Er was een louche constructie opgezet. Een andere maatschappij heeft mijn film uitgebracht.”

Walter Wanger

Tot 2013 ging Rob jaarlijks naar het festival van Cannes. Hij kent heel wat bekende personen. “Met acteur Omar Sharif en producent Walter Wanger (van onder meer de Cleopatra-film met Elisabeth Taylor, red.) heb ik het kaartspel baccarat gespeeld. Ik stond toen in België aan den dop.”

Hij belandde in het Carlton-hotel ook aan de toog met Sharon Stone toen de film Basic Instinct werd voorgesteld. “Ja, ik heb er bijna mee in de nest gestoken”, lacht hij. “De bar ging sluiten en ze zei: kom nog mee iets boven drinken, in mijn suite. Ik dacht: waarom niet. Mijn vrouw was al slapen. Ik sta in de lift, daarna voor haar deur en toen dacht ik bij mezelf: nee, ik mag ons Jack niet bedriegen. Sharon heeft me daarna uitgenodigd voor de première. Ze kwam toen naar mijn vrouw en zei: je hebt een goede man. Jack verstond geen Engels en vroeg wat ze zei. Ik snel: ze vindt dat je een mooi kleed aanhebt.”

Zonder dialogen

Ook Martin Scorsese kent hij. “Toen hij met Brad Pitt en Angelina Jolie in 2010 voor de Ocean’s film over de rode loper liep, kwam hij naar mij”, zegt hij. “Mister Rob, how are you? Ik kende hem al van toen hij een prijs won met ‘Taxi Driver’. Hij zei altijd: ik wil ook een film als ‘Afterman’ maken, zo zonder dialogen, maar ik krijg er geen budget voor bij elkaar.”

Met de audities voor de film ‘Afterman 2’ haalde hij de wereldpers naar Zichem. “Ik hield auditie voor een Bin Laden-figuur op 9/11”, zegt hij. “Alle grote zenders waren van de partij, zelfs CNN. Antenne2 wilde een grap uithalen en stuurde agenten naar binnen om mij in de boeien te slaan. Mijn vrouw heeft er toen nog met haar sacoche op gemept. Er zijn in totaal 1.706 artikels over verschenen. Dat is meer dan over de dood van koning Boudewijn!”

Van Eyck heeft nog filmplannen. “Het enige probleem is budget”, zegt hij. “Ik wil Blue Belgium 2 over Michelle Martin nog maken.” In de eerste Blue Belgium-film over de connectie tussen Marc Dutroux en de top van de Belgische politiek en geestelijken speelde onder meer Saartje Vandendriessche een van de hoofdrollen.

“De novelle Spetter van Ernest Claes, over pesterijen in 1920, wil ik verfilmen en dan is er ook nog MeToo”, legt hij uit. “Ik ben zelf, toen ik 12 à 13 jaar was, verkracht door een vrouw van 28 jaar. Dat heeft me een levenslang trauma bezorgd. Ze zeggen altijd: Rob, die kon elke vrouw krijgen en dat was ook zo, maar ik had er schrik van… Door die verkrachting.”

“Eigenlijk zijn mijn films hun tijd ver vooruit”, mijmert hij. “Neem nu Afterman 3 uit 2013. Die prent vertelt het verhaal over het klimaat. Hij is nooit uitgekomen. Ik zal die klimaatbetogers moeten bellen en zeggen: speel mijn film. Je krijgt hem zo. In het Sportpaleis of zo. In mijn film muteren de mensen. Ze krijgen beestenkoppen. De vrouwen bevallen niet meer maar leggen eieren.”

De film ‘De Aardwolf’ uit 1984 met Kurt Van Eeghem mag, na een jarenlange ban, eindelijk vertoond worden. “Op 20 april wordt hij gespeeld in museum De Ruimte in Gent”, zegt hij. In de film treden ook de jonge Scabs met Guy Swinnen op en dat doen ze op 20 april nog eens opnieuw. De film werd destijds in de ban geslagen omdat hij een link legde tussen destijds populaire motivatiecursussen en neonazisme. “De rechter beval me toen om scènes uit de film te knippen. Ik zei: over mijn lijk! Daarom mocht de film niet vertoond worden.”