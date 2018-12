“Iedereen doet soms domme dingen” 74-jarige man staat terecht voor moord op zijn vrouw en moordpoging op zijn zoon Redactie

18 december 2018

20u55 0 Scherpenheuvel-Zichem “Ik kon het echt niet meer aan. Mijn zoon had mij een bloedneus geklopt. Daarom heb ik mijn wapen genomen. Om mij sterker te voelen zeker. Ik weet het. Dom van mij. Inderdaad. Maar iedereen doet soms domme dingen.” Lieven B. (74) schoot op 12 december 2012 zijn vrouw Georgina (65) dood tijdens een ruzie in hun huis aan de Kerkstraat in Scherpenheuvel-Zichem. Het dodelijke schot ging per ongeluk af, houdt de beklaagde al zes jaar vol.

B. en zijn vrouw hadden nog niet zo lang voordien hun twee zonen terug in huis genomen. Beiden kwamen uit een stukgelopen relatie. Het hernieuwde samenleven ging echter moeizaam. Vooral met de toen 39-jarige E. waren er problemen. De man had veel schulden gemaakt. Een Poolse vrouw en een slecht draaiende krantenwinkel hadden hem pakken geld gekost. Lieven B. vond dat E. van hem en zijn vrouw profiteerde. Hij wilde hem het huis uit. Georgina dacht daar echter anders over. Het dispuut gaf vaak aanleiding tot ruzie. Ook op 12 december 2012.

B. en Georgina kwamen in de vooravond terug thuis. Ze waren met hun kleindochter naar de basket-training geweest. B. liet hun hondje uit in de tuin. Toen hij terug binnenkwam, was zoon E. al in een discussie verwikkeld met moeder Georgina. En er werd nog meer ruzie gemaakt. Over de rekensommen van de (klein)dochter. Over een doosje lucifers. Het werd B. op den duur allemaal te veel. “Dat moet hier gedaan zijn. Vanavond moét ge hier buiten zijn”, zei hij tegen zijn zoon.

“Ik kon het echt niet meer aan”, verklaarde B. op zijn proces. “E. heeft toen op mijn gezicht geklopt. Ik had een bloedneus. Dat is de aanleiding geweest om mijn wapen te nemen. Om mij sterker te voelen zeker. Ik weet het. Dom van mij. Inderdaad. Maar iedereen doet soms domme dingen.” B. bezat al jaren een .22 long rifle. Hij schoot er af en toe mee op de vogels en op marters die het op zijn kippen gemunt hadden. In het wapen zat nog één kogel.

Over wat volgde, blijft B. sindsdien vaag. “Vraag mij niet meer wat er nadien juist gebeurd is. Ik was ‘weg’. Volgens mij is mijn zoon binnengekomen en heeft hij het wapen gezien. Hij wilde het afnemen. Hij wist dat het ‘voor hem’ was. In die schermutseling moet het schot afgegaan zijn.” Georgina werd van dichtbij geraakt. Ze was op slag dood. Volgens wapendeskundige Vincent Van Der Haegen is het “accidenteel” afgaan van het wapen uitgesloten. De zogenaamde schok- en valtesten waren negatief en het wapen heeft een weerstand van 2,5 kilogram. Dit wil zeggen dat je zoveel kracht moet uitoefenen om de trekker over te halen.

Het openbaar ministerie vervolgt Lieven B. voor moord op zijn vrouw en moordpoging op zijn zoon. De eerste kan het niet meer navertellen, de tweede wel. Volgens E. — gisteren op de zitting — wilde zijn vader Georgina zeker niet doden. Geen “intentie” dus, het noodzakelijk moreel bestanddeel voor een doodslag. Of vader hem dood wilde of niet, daar was de zoon iets minder formeel over.

(aarzelend) “Dat weet ik niet. Alles ging zo snel. Het gebeurde in een fractie van een seconde.”

Twaalf jaar vorderde de aanklager. B.’s advocaten Toon Muysewinkel en Hanne Vanhoof vroegen de rechtbank de feiten juridisch te herkwalificeren. Tot onopzettelijke doding bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg in het ene geval en tot bedreiging in het andere. Het maximum zou in dat geval fors zakken tot hoogstens twee jaar cel. Zijn advocaten vroegen de man — die al zes maanden in voorhechtenis zat — niet meer terug naar de gevangenis te sturen.

Op dinsdag 29 januari 2019 kent Lieven B. zijn lot.