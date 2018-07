"Grachten ruimen: best ontspannend" DEZE ZOMER SPRINGEN NEGEN JOBSTUDENTEN HET SLIJK IN TOM VAN DE WEYER

14 juli 2018

02u30 0 Scherpenheuvel-Zichem Grachtenruimer is een opdrogende vakantiejob aan het worden in Scherpenheuvel-Zichem. Deze zomer trekken negen studenten met volle zin de laarzen aan en wagen zich door het slijk. "Het is best onspannend werk en bevordert de teamgeest." Om budgettaire redenen schrijft de gemeente al jaren maar tien vacatures uit.

In juli en augustus kunnen de studenten voor één maand aan de slag om de beken en grachten in de gemeente open te maken. Tien kandidaten boden zich deze zomer aan. "Dit is het minimale aantal plaatsen. Uiteindelijk heeft er één moeten afhaken, een asielzoeker uit het Peeterskasteel die van Fedasil geen verblijfsvergunning had gekregen en ons land moest verlaten", zegt Claes.





De drie dapperen die aan het werk zijn in de Voortgracht in Testelt zijn Jordy Nuyts (19) en Dries Bours (18) uit Averbode en Bren Stockmans (18) uit Scherpenheuvel. Bren studeert verpleegkunde. "Ik heb al weken binnen gezeten met mijn neus in de boeken. Ik wil mij eens fysiek kunnen uitleven. Hier hoef ik niet zo bedachtzaam te zijn als wanneer je werkt met kinderen of patiënten. Deze job is een familietraditie geworden. Mijn broer, neef en nicht hebben het ook gedaan."





Dries studeert industriële computertechnieken in Hasselt. "Ik heb lang gezocht naar een baantje als reparateur van computers, maar in onze gemeente vond ik geen enkele zaak waar ik dat kan doen. Het zijn allemaal zelf klussers in bijberoep die computers herstellen. Ik werd voor dit werk warmgemaakt door Jordy, die het vorig jaar ook al heeft gedaan."





Stank is minst prettige

"De Voortgracht is best een taaie klus. Hij is dichtgeslibd door de recente wegenwerken in de straat. Bovendien stinkt hij erg. Dat is het minst prettige aan dit werk", zegt Jordy. "We houden elkaar aan de praat en zetten muziek op, als we ergens op ons eentje in een bos staan. Het landschap is elke dag een beetje anders en ook de moeilijkheidsgraad. Nu het al wekenlang zo droog is, hoeven we niet overal kniehoog door de modder te waden. Dat slijk naar boven scheppen is best zwaar. In de bossen moeten we enkel bladeren ruimen."





"Als de drie teams vlot vooruitwerken hebben ze op het einde van deze maand vlot enkele kilometers aan grachten leeggemaakt", zegt schepen van Openbare werken Marleen Van Meeuwen (CD&V). "Na de watersnood van 1998 hadden we veertig vacatures om grachten te ruimen en we moesten zelfs kandidaten weigeren. Het dieptepunt was twee jaar geleden, toen begonnen er maar vijf studenten. Steeds minder jongeren lijken geïnteresseerd omdat er zo veel verschillende vakantiejobs zijn."