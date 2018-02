"Graag een klein optrekje in het groen" 22 februari 2018

02u25 0 Scherpenheuvel-Zichem Bruno De Clercq (53) is stilaan op zoek naar een nieuw onderkomen. Al twee jaar proberen stromannen in dienst van een huisjesmelker hem via het gerecht uit zijn chalet in de Langestraat te werken. Vorige week bepaalde de vrederechter dat het huurcontract wordt ontbonden. Bruno's advocaat gaat in beroep en koopt weer een half jaar tijd. "Dit kan echter niet blijven duren."

"Met een agressieve procedureslag gaan de voormalige verhuurster en de nieuwe eigenaar Bruno te lijf, maar ze hebben er geeneens baat bij, want het perceel is geen bouwgrond. Toch zal Bruno vroeg of laat moeten vertrekken", zegt zijn advocaat.





Bruno woont inmiddels tien jaar in de Langestraat, verscholen in het groen. Na lange omzwervingen had hij er zijn kleine paradijs gevonden. "Met mijn eigen handen had ik het erbarmelijke huisje opgekalefaterd. Ik ben een natuurmens en heb hier een moestuin aangelegd."





Geen sociaal appartement

Het juridisch getreiter weegt zwaar op het gemoed van Bruno. "Eigenlijk wil ik hier nooit meer weg, maar de situatie wordt op den duur onthoudbaar. Er hangen al te veel spanningen rond deze plaats. Als ik dan toch weg moet, wil ik naar een landelijke, liefst bosrijke omgeving zoals deze. Ik heb niet veel comfort nodig, want ik ben maar alleen met mijn hond Shiva. Al drie jaar zijn we onafscheidelijk. Ik ga elke dag met hem wandelen. Op een sociaal appartement in de stad hou ik het geen dag uit. Heeft iemand voor mij een plaatsje in de natuur?"





Wesley Coomans van Wonen aan de Demer is begaan met het lot van Bruno. "We zoeken mee naar een landelijke woning met een lage huurprijs, maar dan komen we al gauw in de Ardennen. In de streek hebben we nog niets gevonden dat aan zijn verlangens voldoet." (VDWT)