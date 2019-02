“Geen discobar Orka tijdens carnaval” Na 35 jaar komt er abrupt einde aan traditie Geert Mertens

23 februari 2019

0

Nog een weekje voor carnaval in Zichem losbarst maar het zal dit jaar, voor het eerst in 35 jaar, zonder Oscar Plu (66) van discobar Orka zijn. Traditiegetrouw zorgde de man voor de muziek in zaal ‘Heren van Zichem’. “Ook dit jaar hadden we een mondelinge overeenkomst maar opeens krijg ik te horen dat er voor een andere dj wordt geopteerd”, zucht hij. In het café horen we dat de nieuwe organisatie met een andere dj wil werken.

Oscar Plu en discobar Orka is een monument in Zichem en omstreken. Al een halve eeuw luistert hij allerlei feesten en fuiven op. 35 jaar geleden begon hij ook te draaien met carnaval. In Zichem wordt dit nog uitbundig gevierd. Heel wat inwoners pakken er speciaal drie dagen verlof voor. Aan die traditie komt nu abrupt een einde.

“Ik had mijn afscheid wel anders voorgesteld”, zucht Oscar. “Pas op, ik heb er geen probleem mee dat er voor een andere dj wordt geopteerd, alleen de wijze waarop vind ik niet kunnen.”

Een jaar geleden stipte Oscar begin maart al aan in zijn agenda. “Je blijft hier discobar spelen zolang je het doet, kreeg ik te horen”, voegt hij eraan toe.

“Tot de laatste maand. Opeens zegt de uitbater dat hij stopt met de organisatie en het aan een andere vereniging toevertrouwd. Even later hoor ik dat het toch gewoon doorgaat. Een aantal vrienden probeerden nog in een andere zaal, Munte, iets op het getouw te zetten maar dat lukt niet meer. Die zaal heeft een aantal jaar geleden met vandalisme te maken gehad. Het zal dus, na 35 jaar, voor het eerst een carnaval zonder discobar Orka zijn.”

Nochtans had hij er zich op verheugd. “Ik volg de carnavalsmuziek nog op de voet en heb nieuwe nummers gedownload”, gaat hij verder. “Natuurlijk ben ik niet meer zo actief als vroeger. Ik ben geen twintig meer. Toch hield ik steeds mijn agenda vrij voor carnaval. Ik hoop dat ik volgend jaar toch nog het afscheid krijg dat ik verdien.”

Ook carnavalvereniging Bierbuiken en Boerenkeutels, die jaarlijks een spektakel opvoeren op de kiosk, hebben Oscar al een hart onder de riem gestoken. “Ze vroegen me al of ik van de partij kan zijn op de kiosk waar ze hun jaarlijks spektakel opvoeren”, lacht hij.

“Carnaval gaat, net zoals de vorige jaren, door in de zaal ‘Heren van Zichem’ maar het zal inderdaad met een andere dj zijn”, horen we bij de uitbater van het café. “Oscar heeft hier inderdaad jaren gespeeld maar de organisatoren willen eens iets anders. Na 35 jaar mag dat wel eens.”

Zeven jaar geleden leek het al eens de laatste keer te worden dat Oscar Plu de carnavalparty opluisterde in zaal ‘Heren van Zichem’. Toen was de toekomst van de zaal onzeker en drongen er zich instandhoudingswerken op.