"Feest, maar toch een droevig afscheid" ONTMOETINGSDAG MET VLUCHTELINGEN IN PEETERSKASTEEL, DAT IN SEPTEMBER SLUIT TOM VAN DE WEYER

23 juni 2018

02u30 0 Scherpenheuvel-Zichem Tientallen sympathisanten kwamen vrijdag naar de ontmoetingsdag met de vluchtelingen in het Peeterskasteel. "Er wordt vandaag wel feest gevierd, maar tegelijk is dit ook een droevig afscheid", klinkt het. Het opvangcentrum gaat dicht in september. Het lot van het kasteel is nog onbekend.

Begin deze maand viel het verdict. Fedasil bouwt de opvang van vluchtelingen af. Het opvangcentrum van Scherpenheuvel moet dicht. Sinds november 2015 hebben er 600 vluchtelingen verbleven. Een twintigtal gezinnen heeft intussen een permanent verblijf in Scherpenheuvel, Diest en Aarschot. "De huidige bewoners reageerden heel sereen op het nieuws dat we zouden sluiten. We wisten dat het tijdelijk was, ook al hebben we hier een professionele opvang uitgebouwd", zegt Julie Vanstallen, woordvoerder van Caritas.





"We houden nog een laatste keer opendeur, om de ex-bewoners te begroeten en vrijwilligers te bedanken. Woensdag was het de Dag van de Vluchteling en bovendien is dit het einde van de Ramadan. Er mag eens gefeest worden." 115 mensen schoven aan voor barbecue, frieten, djembémuziek en 's avonds een vrij podium. "49% van de Belgen heeft nooit contact heeft met een vluchteling. Door hen samen aan tafel te krijgen, willen we die drempel overbruggen", zegt Vanstallen.





Het succes van de opvang was in grote mate de danken aan de 150 vrijwilligers. Achiel Feyaerts was erbij vanaf het eerste moment. "Van een bedrijf in de buurt kregen we een grote banner om de eerste lichting vluchtelingen te verwelkomen. Die dagen werd het kasteel bestierd door vier mensen van Caritas. We zijn hen spontaan te hulp geschoten. Er waren naast de noden veel leuke momenten. We zijn met de kinderen naar zee geweest en gaan bowlen."





Van kastje naar de muur

De meeste bewoners hebben het gevoel dat ze nu van het kastje naar de muur worden gestuurd. Borim Rama komt uit Servië, één van de nationaliteiten die wat moeilijker geraken aan een positieve evaluatie van Fedasil. "Ik ben hier nu zeventien maanden. Waarschijnlijk word ik naar de opvang in Sint-Truiden gestuurd." Ruslan uit Dagestan is hier nog maar pas. Hij heeft geen idee waar hij naartoe moet. Zijn zoon Akram (12) kan alweer op zoek naar een nieuwe school.





"Ik betwijfel dat de opvang beter zal gaan door deze mensen in andere centra onder te brengen", zegt Feyaerts. "Als vrijwilliger was ik chauffeur en ben in andere centra geweest. Dat zijn gevangenissen vergeleken met het kasteel. We hebben hier de plaats en de middelen opgebouwd voor permanente opvang. Kan er geen manier gevonden worden om dit werk alsnog verder te zetten in Scherpenheuvel?"





Pastoor Luc Van Hilst, die het initiatief nam voor het centrum, kan geen uitsluitsel brengen. "De vzw Parochiale Werken is eigenaar van het Peeterskasteel. In de nabije toekomst zijn er geen plannen met het gebouw."