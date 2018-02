"Elk jaar een beetje minder carnaval" STRENGERE REGELS ZORGEN ERVOOR DAT GELEGENHEIDSGROEPEN AFHAKEN TOM VAN DE WEYER

06 februari 2018

02u51 0 Scherpenheuvel-Zichem Het carnavalsseizoen wordt dit weekend op gang getrapt met de traditionele stoet in Zichem, editie 38. "We verdelen elk jaar steeds minder confetti en de gelegenheidsgroepjes haken een voor een af", zegt Peter Vanelven, voorzitter van de Zichemse Carnavalsvrienden.

Dit jaar telt de stoet 40 wagens, acht minder dan vorig jaar. "Maar dat was een uitzonderlijk goed jaar", zegt Vanelven. De deelnemende groepen komen uit de deelgemeenten, uit Diest en Aarschot. Deze keer doen er maar negen groepen uit Zichem zelf mee, tegenover 15 vorig jaar. "Gelegenheidsgroepen haken met de jaren helaas af. Ze moeten tenslotte een praalwagen bouwen die dient voor amper één namiddag plezier. Daar kruipt enorm veel tijd en geld in", zegt Vanelven. "Steeds meer groepen huren daarom een kant-en-klare wagen. Het wordt ook steeds moeilijker om aan een voertuig te geraken dat de wagen trekt. Tegenwoordig mag je niet meer de openbare weg op met een voertuig dat niet verzekerd of gekeurd is. De politie kijkt nu veel strenger toe dan vroeger. Boeren zullen niet gauw meer hun tractor verhuren. Bij heel wat oudere groepen verdwijnt stilaan de zin om volgend jaar nog mee te doen."





350 kilo confetti

Volgens het politiereglement mag in Zichem confetti worden gegooid, maar een confettikanon is verboden. "Slechts 350 kilo confetti hebben we voor de groepen klaarstaan. Toen we 18 jaar geleden begonnen, deelden we in totaal 800 kilo uit. Met de jaren hebben we het aantal zakken, op verzoek van de gemeente, afgebouwd."





Burgemeester Manu Claes (CD&V) wil tegen het carnaval van 2019 een debat op gang brengen. "Ikzelf hou van confetti tijdens de stoet. Toch komen in Zichem elk jaar vragen om minder of geen confetti meer toe te laten. Voor onze stadsdiensten is het steeds een opgave om de straten schoon te vegen. Als stadsbestuur willen we niet eenzijdig een verbod opleggen. Daarom wil ik alle carnavalsverenigingen de koppen bij elkaar laten steken en zo samen een regeling treffen die zowel de bevolking als het milieu ten goede komt."





Wegversperringen met vrachtwagens zullen door het verlaagde dreigingsniveau niet meer te zien zijn. "Wel blijven 25 politieagenten op post", aldus Claes. "Er hangen ook mobiele camera's langs het parcours, net als vorig jaar."





Kindercarnaval

Tijdens de carnavalsperiode organiseert Scherpenheuvel-Zichem liefst zes kindercarnavalsstoeten. De eerst is nu vrijdag in het centrum van Zichem, georganiseerd door het oudercomité van 't Stokpaardje .





De grote stoet op zondag vertrekt om 14.30 uur in de Ernest Claesstraat en eindigt op de Grote Markt na een rondgang door het centrum.