‘Eigen kweek’ wordt dorpsfeest met lokale talenten Tom Van de Weyer

05 april 2019

Het dorpsfeest ‘Eigen kweek’ in Messelbroek gaat door op zaterdag 18 mei. Lokale talenten tonen die dag op het podium het beste van zichzelf, met zang, dans en humor. Voor de kinderen is er een heus speelpark met volksspelen en springkastelen. In zaal De Keyt is een fotoreportage over de verschillende verenigingen van Messelbroek. De deuren gaan open om 13.30 uur. De toegang is gratis. Het feest wordt afgesloten met Jimmy and The Black Shirts en The Undefined Showband. Wie wil deelnemen aan de optredens meldt zich best aan voor 1 mei via eigen-kweek@messelbroek.be, 0477 22 75 74 (Jos) of 0484 44 01 38 (Diane).