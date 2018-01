"Een brommer inhalen? Koud kunstje" POLITIE PAKT INBRAKENPLAAG AAN... TE PAARD KRISTIEN BOLLEN

02u55 0 Bollen De federale cavalerie zal de komende weken patrouilleren in enkele woonwijken. Scherpenheuvel-Zichem Het straatbeeld van Scherpenheuvel-Zichem kreeg sinds gisteravond een bijzondere update. De lokale politie Demerdal-DSZ krijgt de komende weken namelijk de steun van de cavalerie van de federale politie om de inbrakenplaag in te dijken. De agenten te paard zijn veel efficiënter tegen inbrekers dan je zou durven vermoeden.

Gisterenavond werden de twee beste paarden, de ruinen (gecastreerde hengsten) Zeno en Cavillo, van stal gehaald om de strijd aan te binden met inbrekers. Op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem vonden de laatste weken een viertal inbrakenreeksen (telkens 4 à 5 feiten) plaats. Meestal ging het om woninginbraken, gepleegd in de vooravond, wanneer de bewoners niet thuis waren.





Voetbalmatchen

Korpschef Jan Vanhauwere hoopt de daders zo op andere ideeën te brengen gedurende de donkere wintermaanden. "We doen een beroep op de collega's van de cavalerie van de federale politie om de komende weken, in de woonwijken, toezicht te paard te houden. Dit kost de belastingbetaler niets. De eerste taak van de cavalerie is ordehandhaving, zoals op voetbalwedstrijden of bij festivals. Een andere taak is steun aan de lokale politie. Daarom hebben we hen gevraagd als steun voor onze patrouilles te voet of met de wagen."





Waarom eigenlijk ruiters? "Door hun hoge positie zien ze makkelijker over hagen en tuinafsluitingen heen", legt Vanhauwere uit. "Zo kunnen ze in huizen binnenkijken en hebben ze een beter zicht in wagens die voorbijrijden. Bovendien kunnen ze ook makkelijk in velden en weien geraken. Niet dat ze meteen door de achtertuintjes gaan hollen, maar een beetje gras is geen probleem."





Of de agenten nu meteen boefjes per paard gaan klissen? "Dat is niet meteen de bedoeling, al is een brommertje inhalen een koud kunstje. Reken maar dat zo een paard een topsnelheid haalt van zo'n 60 kilometer per uur."





De nieuwe viervoeters durven natuurlijk al eens een hoopje mest achterlaten maar ook daar is aan gedacht. Er is een afspraak dat de stadsdienten diensten daags nadien al de mest opruimen.





"Maar de inwoners mogen het anders ook gratis meenemen, ideaal voor in de tuin", lacht de korpschef.





Ook akkers

Burgemeester Manu Claes (CD&V) juicht het initiatief toe: "Scherpenheuvel-Zichem scoort traditioneel zeer laag inzake woninginbraken en de cijfers gaan nog steeds in dalende lijn. Zo waren er in 2016 nog 66 inbraken, vorig jaar in 2017 nog 58. Op zich is dat een laag cijfer in vergelijking met andere gemeentes en steden, maar wel opvallend is dat liefst 20 van de 58 inbraken zich de laatste twee maanden (november en december) afspeelden in dezelfde wijken. Steeds waren bewoners van de Bomenwijk, de Planetenwijk, de Continentenwijk en de Vogelwijk het slachtoffer. Gezien het landelijke karakter, zal de cavalerie niet enkel toezicht uitvoeren in de straten van de woonwijken, zij zullen ook aandacht hebben voor kleine veld- en boswegen of akkers achter de huizen."





De cavalerie zal in de komende weken een zestal keer ingezet worden, vanaf valavond tot in de late avond. De paarden kunnen makkelijk een shift van een vijftal uurtjes aan. Nadien volgt een evaluatie.





"Al denk ik niet dat de resultaten meteen meetbaar zullen zijn. Als we het veiligheidsgevoel maar verhogen. Nu maar hopen dat de buurtbewoners verdachte situaties meteen medlen. Daarvoor mogen ze uiteraard ook de ruiters aanspreken."