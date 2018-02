"Donald Trump en pruiken zijn hot!" 06 februari 2018

"Maskers hebben stilaan afgedaan. Pruiken worden weer hip tijdens het carnaval", weet het personeel van de Festivalshop in Scherpenheuvel. "Naar een blonde pruik van Bo van Spilbeeck werd hier nog maar twee keer gevraagd, maar je zult zien dat dit volgend jaar een vaste waarde wordt. De haarsnit, de smoel en figuur van Donald Trump zijn intussen een verkooptopper." Voor volwassenen is kleding met bierprints de jongste mode, net als onesies met een eenhoorn op het hoofd.





Kinderen maken zich stilaan klaar voor de komende dolle carnavalsdagen op school. "Meisjes willen geen prinsesje meer zijn. Ze trekken nu het pakje aan van 'De Nachtwacht', een razend populaire serie op Ketnet", zegt zaakvoerder Wim Van den Berghe. "We moeten continu deze kostuumpjes bijbestellen. De jongens willen dan weer politieagent worden. Dat succes komt wellicht door 'De Buurtpolitie'. Carnaval valt vroeg dit jaar. De klanten kopen pas op het laatste moment in. We verstuurden deze week al 65 pakjes per dag." (VDWT)