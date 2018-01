"Dit zijn geen grapjes meer, dit is gewoon crimineel" ONVERLAAT SPANT IJZERDRAAD OVER FINSTE PISTE AAN SPORTHAL TOM VAN DE WEYER

02u25 448 Tom Van De Weyer De Finse piste loopt doorheen het bos, waarvan een deel eigendom is van Natuurpunt. Het is daar dat een onbekende de ijzerdraad tussen twee bomen spande. Scherpenheuvel-Zichem Een onverlaat heeft zondag een ijzerdraad moedwillig over het parcours gespannen van de Finse looppiste aan de sporthal van Averbode. Joggers en wandelaars hadden zo lelijk ten val kunnen komen. Een alerte wandelaar merkte de draad tijdig op zodat grote ongelukken vermeden werden. Burgemeester Manu Claes (CD&V) schakelt de wijkagent in.

De wandelaar stuitte zondagavond op de draad. Om erger te voorkomen, heeft hij het obstakel meteen verwijderd en in een vuilnisbak gegooid. Hij postte op de Facebookpagina 'Ge zaa van Scherpenheuvel-Zichem' een bericht en foto's van zijn ontdekking. "Dit zijn geen grapjes meer, maar crimineel gedrag", luiden de commentaren.





De ijzerdraad kwam van de parking van de sporthal, waar haagjes staan die met draad en paaltjes bij elkaar zijn gebonden. "Die haagjes staan er al jaren verwaarloosd bij", getuigen enkele wandelaars. "Vorige donderdag lag er vlak bij de Finse piste een afgebroken paaltje met een losse draad aan. Nu is het verdwenen. Wellicht heeft de dader dat loszittend stuk gebruikt."





Facebook De gespannen ijzerdraad.

Aangifte bij politie

Burgemeester Manu Claes (CD&V) reageert onthutst op de vandalenstreek. "Dit is een bizarre daad. Zoiets hebben we nog niet meegemaakt. De veiligheid in de openbare ruimte mag niet in het gedrang komen. Bij de politie is er geen aangifte van gedaan. Ik stuur de wijkagent erop af."





De Finse piste en haar omloop tussen de bomen zijn eigendom van de gemeente. Het bos en het ruiterpad ernaast is van Natuurpunt. Voor we kunnen optreden, moeten we juist achterhalen waar die val gespannen werd. Was het ons grondgebied of was het op het terrein van Natuurpunt? Onze technische dienst heeft intussen de bewuste draad gevonden in een vuilniszak. Hij is inderdaad afkomstig van de haagjes rond de parking."





Natuurpunt tilt zwaar aan de feiten. "Wij voelen ons slachtoffer namens de mensen die het terrein in alle vrijheid gebruiken", zegt Daniel Wouters, voorzitter van Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem.





"Ook wij willen van de vinder graag weten waar die draad precies gehangen heeft. Als blijkt dat het op ons terrein was, doen we aangifte bij de politie." In dat geval wordt tegen de dader een pv opgemaakt dat naar het parket wordt gestuurd.





In september 2015 dook al eens een 'dradenspanner' op in Aarschot. In het Meetshovenbos had iemand een ijzerdraad gespannen op anderhalve meter hoogte, dwars over een wandelpad. Een week later hing aan een boom opnieuw een ijzerdraad met de boodschap 'Velo's weg, laatste waarschuwing'. Het zou gaan om een ruzie tussen wandelaars en fietsers over het gebruik van het bospad. De dader werd nooit gevonden.