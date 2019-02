“Dit plein moet magneet van activiteiten worden” Ambachtenmarkt is tweede evenement van Averbode Handelt Tom Van de Weyer

18 februari 2019

18u54 0 Scherpenheuvel-Zichem Averbode Handelt organiseert op zaterdag 16 maart een ambachtenmarkt, het tweede grote evenement op het Sint-Jansplein. “De kerstmarkt was alvast een groot succes. Dit plein moet een magneet van activiteiten worden voor het ingeslapen Averbode.”

De bezielers van Averbode Handelt zijn Mario Van de Weijer van B&B Boscareto en Ward Muës van tearoom ’t Ven. “Ons doel is om terug beweging te krijgen op en rond dit plein, zodat het niet enkel dient als parking. Ons eerste initiatief, de kerstmarkt op 22 december was een doorslaand succes. We hadden 6.000 bezoekers, ongezien in Averbode.”

“Dit jaar komt er opnieuw een kerstmarkt. Die gaan we financieren met de komende evenementen, om te beginnen de ambachtenmarkt op 16 maart. 26 standhouders presenteren hun streekproducten of ambachten, zoals Givan Projects, dat smeedijzeren beelden maakt en vers brood zal bakken. Stokerij Vanderlinden heeft ook al toegezegd. Tearoom ’t Ven gaat vers gemaakte ijscrème scheppen en het streekbier Comesier wordt geschonken.”

De zelfgebouwde paardenmolen van Glenn Van Dingenen zal weer op het Sint-Jansplein staan, net als de vier foodtrucks. Voor de animo zorgt het volkstheater Zircus Mozaar. De markt loopt van 12 tot 20 uur. Daarna volgen tot 23 uur optredens van lokale artiesten zoals de Zichemse band Fatbirds.

Op 6 juli wordt een rally met oldtimers gehouden met het plein als start en aankomst, en op 28 september een bierhappening. Wie op 16 maart met een stand wil komen staan, kan mailen naar averbode.handelt@telenet.be.