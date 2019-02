“Die positieve speekseltest? Ik heb een meisje gekust, en mogelijk heeft zij drugs gebruikt, meneer de agent.” Kristien Bollen

27 februari 2019

19u02 0 Scherpenheuvel-Zichem “Neen, ik heb geen drugs gebruikt. Maar het meisje dat ik gekust heb misschien wel.” Een opvallende verklaring voor een positieve speekseltest was het zeker.

De lokale politie voerde woensdag controles uit op de Westelsebaan en in de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem, en in de Schaffensestraat en op Schoonaerde in Diest. Een jongeman uit die laatste stad mocht aan de kant en legde een positieve speekseltest af. Een indicatie dat hij drugs gebruikt had, maar dat ontkende hij met overtuiging. Volgens hem had hij een meisje gekust dat mogelijk — zonder zijn medeweten — cocaïne gebruikt had. En hij had er vertrouwen in dat het bloedonderzoek hem gelijk zou geven. Hoe dat afliep, is evenwel niet duidelijk.

In de 55 gecontroleerde voertuigen bleken ook opvallend veel mensen hun gordel niet te dragen, zij het met een vrijstelling op medische gronden. Voorts werden vijftien bestuurders betrapt op bellen achter het stuur. Van één voertuig was de keuring vervallen.

Eén bestuurster moest ook onderschept worden nadat ze rechtsomkeer probeerde te maken. Zij panikeerde omdat ze geen rijbewijs of identiteitskaart bij zich had. Een trucker die met een vervallen keuring voor de tachograaf op de baan was, kreeg dan weer een boete van 1.320 euro.