"Die autorit van Parijs naar huis is het zwaarst" Dorpsgenoten klaar voor drie weken tour-verslaggeving op VRT BART CLAES

30 juni 2018

02u25 0 Scherpenheuvel-Zichem We zouden het met al deze voetbalgekte bijna vergeten, maar volgende week start de Tour. Drie weken lang zijn Michel Wuyts, Carl Berteele en Christophe Vandegoor de vertrouwde stemmen op radio en televisie. En alle drie wonen ze in Scherpenheuvel-Zichem. "Ruzie? Nog nooit gehad."

De Tour is de jaarlijkse sportapotheose voor Michel Wuyts (televisie), Carl Berteele (op de motor) en Christophe Vandegoor (Sporza Radio). De stembanden zijn gesmeerd, klaar voor alweer enkele uitputtende weken. "Misschien even een klein misverstand rechtzetten", lacht Michel. "Er zijn nog steeds mensen die denken dat we meteen ook alles filmen. Dat is niet zo, hé." "En ik rij niet zelf met de motor", vult Carl aan. "Ik zit achterop en rij alleen de bergritten mee met de motor, niet de hele Tour."





Op 7 juli is het zover, dan start de Tour. Klaar voor?

Michel: "Zeker, maar ik zie wel op tegen die beginperiode. Pas na een drietal dagen kom ik in het ritme. Een zwaar ritme, want het is hard werk. Niet alleen de live verslaggeving, de uren die je moet volpraten, maar ook alles wat erbij komt kijken. De uren die je samen in de wagen zit, de drukte."





Christophe: "Michel en ik rijden elke ochtend samen in een busje van ons hotel naar de aankomstplaats van de dag. We zijn met vier: Michel, commentator José De Cauwer, ik en de co-commentator. Sven Nys en Frank Hoste wisselen elkaar halverwege de Tour af als co-commentator. Carl Berteele rijdt naar de vertrekplaats voor de verslaggeving ter plaatse daar."





Carl: "De Tour is samen met het WK voetbal het grootste sportgebeuren dat er is. Wij bevinden ons in het centrum ervan, dus we zitten er heel graag. Maar toch is het enorm zwaar en elk jaar wordt het moeilijker. Er reizen nu al 5.000 journalisten mee in het zog van de Tour. Dat is een heel dorp. De kleinste website krijgt een persaccreditatie. Kan je je voorstellen wat dat betekent als die karavaan moet landen in een bergdorp van enkele straten groot, waar de burgemeester heeft betaald om toch maar de koers in zijn dorp te krijgen? De publiciteitskaravaan krijgt bovendien voorrang op het 'gepeupel' van journalisten. Na enkele weken in de drukte werkt dat serieus op de zenuwen."





Michel: "En als je dan om 21.30 uur eindelijk aan tafel zit na een afmattende dag, hoop je dat er nog iets eetbaars is. In de bergen durft dat al eens tegen te vallen. Het is een overlevingskamp. Maar ook dat is prettig hoor, medelijden hebben met jezelf." (lacht) "Na drie weken heb je het wel gehad. De rit van Parijs naar huis is de zwaarste. Ik ben dan bekaf en tel de kilometers af. Gedaan is gedaan. Die eerste dagen na de Tour haal ik het middaguur niet zonder bij te slapen."





Drie weken lang op elkaars lip, in een klein busje, de drukte, de warmte. Maken jullie vaak ruzie?

Carl: "Nooit eigenlijk."





Michel: "Onze karakters botsen gelukkig niet. Een co-commentator met een moeilijk karakter zou het niet lang uithouden."





Hoe hebben jullie de sportmicrobe te pakken gekregen? Michel, jij was ooit nog schooldirecteur.

Michel: "Ja, maar de liefde voor sport zat er altijd in. Als zevenjarige bootste ik de renners van het WK Achtervolging na: hoofd naar beneden en trappen. Ik zag die geparkeerde auto niet, reed er tegen en vloog er aan de voorkant weer af. Een vriendje liep naar mijn moeder en zei: 'Michel is verongelukt'. Met die woorden."





Carl: "Hetzelfde hier, ik was zes jaar en wilde al sportjournalist worden. Ik volgde alle sporten, had alle plakboeken."





Christophe: "Heel herkenbaar. Al heb ik geen legerdienst gedaan." (lacht)





Wat is voor jullie een goed sportverslag? En hoe praat je toch die lange uren vol?

Michel: "Inleven en entertainen. Voor de inleving heb je in principe geen voorbereiding nodig. Meestal zijn de betere uitzendingen die waar je niet naar je blad gekeken hebt. Entertainen is nodig omdat er in de Tour veel dode momenten zijn. Zeker tijdens de eerste week. Dan moet je putten uit de verhalen die je hebt gesprokkeld door de jaren heen."





Carl: "Dat is onze job. Voor mij is een uitzending geslaagd als je als toeschouwer antwoord hebt gekregen op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe."





De Ronde laat jullie het jaar rond niet los. Jullie houden lezingen, schrijven boeken. Christophe, jij neemt het publiek mee achter de schermen van de Tour.

Christophe: "Ik neem hen mee achter de vrachtwagens, waar de journalisten als haringen in een ton zitten. Ik vertel over het contact met de renners. Stroef in de tijd van Museeuw en Van Petegem, nu losser en vriendelijker. Maar de sociale media maken onze job moeilijker. Stel dat Cavendish een slechte dag heeft en ik vraag me tijdens de uitzending luidop af waarom. Terwijl Cavendish die ochtend getweet heeft dat hij diarree heeft. Dan ga ik de mist in. Je moet op de hoogte blijven. Met de sociale media ben je nooit klaar."





Nog eentje: wie wint de Tour?

Carl: "Vincenzo Nibali, voor Chris Froome."





Michel : "Ik sluit me daar bij aan. Toen ik naar Milaan-San Remo keek, kreeg ik hetzelfde gevoel als toen ik naar Merckx keek. Ik kon niet blijven zitten, de spanning was te groot."





Christophe: "Nibali, inderdaad. Hij rijdt spectaculair, gokt en durft te verliezen."