'De Witte' ontwaakt in 21ste eeuw LEERLINGEN ACHT BASISSCHOLEN GEVEN GEESTESKIND ERNEST CLAES MODERN JASJE TOM VAN DE WEYER

30 mei 2018

02u30 0 Scherpenheuvel-Zichem De Witte van Zichem wordt wakker in 2018. Hij wrijft zich de ogen uit bij al het moderns dat hij tegenkomt in deze eeuw, zoals de tablet, de pinautomaat, het skateboard. Je kan zijn belevenissen volgen in het stripverhaal 'De moderne Witte', getekend door leerlingen van de acht basisscholen van Scherpenheuvel-Zichem.

Schrijver Ernest Claes, de geestelijke vader van de Witte, overleed 50 jaar geleden. Voor dit jubileumjaar werd zijn meest bekende roman uit 1920 nog eens van het schap gehaald door de scholen. Twee jaar geleden werd de Witte al eens verstript door Het Miniemeninstituut in Leuven. "In dat verhaal blijft de Witte in zijn eigen tijd. Wij wilden hem naar het heden halen en confronteren met de omgeving waarin kinderen vandaag opgroeien", zegt Marc Van Rompuy, directeur van basisschool 't Steltje in Testelt. "De acht basisscholen van onze gemeente, zowel de katholieke als de gemeentelijke, staken de koppen samen. Het stadbestuur steunt het initiatief."





Elk een hoofdstuk

Diederik Roelandts van het Miniemeninstituut coördineerde vijf maanden lang het tekenproject. "180 vierdejaars van de scholen hebben zich aan het werk gezet. Ze hebben dezelfde leeftijd als de Witte en kunnen zich het best inleven in zijn wereld. Elk van de scholen nam een hoofdstuk uit de originele roman voor zijn rekening. Met het online tekenprogramma Pixton hebben de leerlingen de figuurtjes getekend. Ze mochten ook een stripversie van zichzelf maken en een bijrolletje geven in het verhaal. De prentjes zijn foto's, door de leerkrachten genomen bij kinderen thuis, in hun dorp, in hun school. Door het oude verhaal van de Witte in een hedendaags jasje te steken kunnen de leerlingen reflecteren over de moderne wereld waarin zij leven. Zestig onderwerpen over identiteit zitten in het verhaal verwerkt."





De Witte haalt nog steeds kattenkwaad uit, maar heeft nu ook een smartphone en hoverboard gekregen. "Eerlijk gezegd kenden wij de Witte niet", geven de leerlingen toe.





GSM en hoverboard

"Onze ouders hebben ons de speelfilm getoond. We zijn nu wel nieuwsgierig geworden naar wie hij was en wat hij allemaal uitspookte." De klassieker van Claes was in de voorbije generaties wat verwelkt. "Indertijd was het verplichte lectuur, maar dat zijn vervlogen tijden", zegt Van Rompuy. "Deze versie maakt de volksheld weer aansprekend voor jonge inwoners van onze regio."





Het resultaat is een stevige uitgave van zestig pagina's. 'De moderne Witte' werd gefinancierd door het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem. Er zijn 1.000 exemplaren van gedrukt. De kinderen kregen elk hun versie. De strip is voor vijf euro te koop bij de toeristische dienst in de Basilieklaan, in Het Moment bij de abdij van Averbode en in de acht scholen.