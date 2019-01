“Breek de Wasserij af” Ruïne brengt overlast van ratten en marters Tom Van de Weyer

23 januari 2019

16u45 0 Scherpenheuvel-Zichem Bewoners van de Prattenborgstraat roepen op om de Wasserij af te breken. Het oude fabriekje staat al minstens 30 jaar leeg en is een schuilplaats geworden voor druggebruikers en trekt ongedierte aan. De gemeente meldt dat de eigenaar bouwplannen heeft met het perceel.

De Wasserij ligt verscholen tussen de garageboxen achter de Prattenborgstraat en de achterkant van de sporthal bij Den Egger. “Hier komt bijna niemand, dus is het een ideale afspreekplek voor wie met drugs bezig is”, zegt Fred Vleeschhouwers. “We hebben er vreemde figuren zien rondhangen. Het is bovendien een nest voor marters. De kabels van mijn auto zijn al meermaals stukgebeten. Buurtbewoners signaleren ook geregeld ratten. Twee jaar geleden al hebben we dit gemeld aan de milieudienst.”

Binnenin staan drie roestige vaten. In één ervan moet olie gezeten hebben, die kennelijk in de bodem is gesijpeld. “Wie weet wat voor producten hier nog gebruikt zijn. We zouden de ruïne graag afgebroken zien, maar de grond zal moeten gesaneerd worden”, aldus Vleeschhouwers. De redactie deed navraag bij de milieudienst van de gemeente. De eigenaar heeft een architect in de arm genomen en zou binnenkort een bouwaanvraag indienen.