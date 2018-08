"Blijkbaar boezemt 'hardcore' sommigen nog steeds angst in" FESTIVAL BOOM TOWER BIJ MAAGDENTOREN KRIJGT GEEN TOELATING TOM VAN DE WEYER

29 augustus 2018

02u24 0 Scherpenheuvel-Zichem De Maagdentoren wordt zaterdag dan toch geen 'Boom Tower'. Het eerste house-, techno- en hardcorefeest gaat niet door. De gemeente en de politie geven geen toelating. "We kunnen de openbare orde niet garanderen. De organisatoren hadden geen veiligheidsplan opgesteld", klinkt het. De organisatie berust in die beslissing.

Komende zaterdagavond wilden lokale dj's de weide onder de Maagdentoren doen daveren. Het feestje voor de jeugd moest de opmaat worden naar de Torenfeesten van zondag, waar vooral gezinnen naartoe komen.





"Blijkbaar heeft dat ene woordje 'hardcorefeest' sommigen angst ingeboezemd", zegt medeorganisator Tatjana Decoster. "De gemeente en de politie namen maandag contact met ons. Het feest gaat niet door. Een maand geleden hadden wij onze aanvraag ingediend voor een fuif waar house, techno en hardcore zouden gedraaid worden. Voor deze eerste keer rekenden we op een kleine 200 bezoekers. Toch vrezen politie en gemeente dat we te veel en vooral verkeerd volk zouden aantrekken. Hardcore wordt nog altijd geassocieerd met drugs en overlast."





De beslissing werd genomen na advies van de politiezone Demerdal-DSZ. "Het initiatief om jongeren te betrekken bij de Torenfeesten dreigde uit te groeien tot een festival dat niet overeenstemt met de mogelijkheden van de vzw Maagdentoren", zegt korpschef Jan Vanhauwere. "Deze fuif zou allicht uitdeinen tot een klein festival dat bezoekers aantrekt van ver buiten de regio. In slechts een paar weken tijd kan je zoiets niet uit de grond stampen. Er waren geen risicoanalyse en veiligheidsplan gemaakt. De openbare orde kon niet worden gegarandeerd. In de toekomst moeten de voorbereidingen al enkele maanden op voorhand getroffen worden."





Uitgesteld, niet afgeblazen

Waarnemend burgemeester Lieve Renders (CD&V) treedt Vanhauwere bij. "De organistoren hadden geen veiligheidsplan bijgevoegd. Daarom had de aanvraag het schepencollege nog niet bereikt en had burgemeester Claes de vergunning niet getekend. We weten niet hoeveel volk er komt en willen geen risico's nemen. De Maagdentoren is geen gemakkelijke locatie om een festival te houden. Vanaf de straat is er maar één vluchtweg langs de Demer. Er is ook weinig parkeergelegenheid. De beslissing is uitgesteld, maar daarom is het evenement niet definitief afgeblazen. Elke organisatie krijgt van ons goedkeuring, mits de aanvraag tijdig binnen is en wij de veiligheid kunnen waarborgen."





Volgend jaar eens proberen

De jonge organisatoren berusten in de beslissing. "Zaterdag blijft het stil bij de Maagdentoren. We willen Boom Tower volgend jaar zeker een nieuwe kans geven, in de zomer of het najaar." De Torenfeesten voor het hele gezin gaan wel gewoon door op zondag 9 september, van 13 tot 22 uur. Naast het middeleeuws spektakel zijn er verschillende eet- en drankstandjes.