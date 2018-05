"Album als ultiem eerbetoon aan papa" STEF PAGLIA (23) WERD BEROEPSMUZIKANT DANKZIJ OVERLEDEN VADER KRISTIEN BOLLEN

03 mei 2018

02u34 0 Scherpenheuvel-Zichem De liefde voor muziek erfde Stef Paglia (23) van zijn vader Mario. Toen die vier jaar geleden plots overleed, nam Stef een beslissing ter ere van zijn vader: hij zou beroepsmuzikant worden. Nu wil hij in Engeland zijn eerste album opnemen, maar daarvoor zijn centjes nodig...

Op zijn twaalfde tokkelde Stef Paglia al op de gitaar. De jonge knaap was onder de indruk van zijn vaders immense platencollectie en volgde hem al snel mee naar verschillende muziekfestivals. Vier jaar geleden verloor Stef zijn vader op 46-jarige leeftijd. Maar de jongeman bleef niet bij de pakken zitten. "Mijn vader heeft een enorme invloed op me gehad", zegt Stef. "Samen muziek beluisteren en concerten afschuimen, we deden niets liever. Zélf een instrument bespelen kon hij niet, dus heb ik mezelf gitaar geleerd. Nadien begon ik in de band The BluesBones, waarmee we enkele prijzen wonnen."





Toen zijn vader vier jaar geleden plots overleed, besloot hij de sprong van zijn leven te wagen. "Ik wilde beroepsmuzikant worden. Niet eenvoudig. Ik schreef me in aan de Hogeschool PXL-Music, al kon ik op dat moment geen enkele muzieknoot lezen. Maar ik wilde ervoor gaan, mijn vader zou me er zeker in gesteund hebben."





Stef speelde met The BluesBones niet alleen nationaal, maar ook op verschillende internationale festivals. Intussen richtte hij ook het Stef Paglia Trio op met bassist Geert Schurmans -die onder meer bij The Scabs en Cosmo's Foger speelde- en drummer Joel Purkess. Vorige zomer traden ze op de Nix Blues Night in Enschede (Nederland) op. Een optreden dat nu een staartje krijgt. "Nadien werden we gecontacteerd door Wayne Procter, een levende legende in de blues-wereld. Hij zag het wel zitten om met ons een album te producen. Wij de muziek, hij het mixen en masteren. Een unieke kans die deuren zal openen. Helaas is er natuurlijk wel een financieel plaatje aan, ook al doet hij het aan een vriendentarief."





Crowdfunding

Stef Paglia en zijn familie hebben hiervoor al een deel bij elkaar gespaard, maar kunnen nog wat extra centjes gebruiken. Daarom zijn zijn vriendin, vrienden en bandleden met een crowdfunding begonnen. Wie 10 euro doneert, krijgt bovendien een digitale download. Wie voor 250 euro of meer steunt, wordt getrakteerd op een akoestisch huiskamerconcert. Op die manier hopen ze 2.500 euro (of meer) bijeen te sprokkelen. Meer info op https://nl.ulule.com/album-stef-paglia-trio/