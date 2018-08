"Al oogsten in oktober dankzij hittegolf" TELEVISIEMAKER LUC HAEKENS PLUKT EERSTE HAGELANDSE OLIJVEN TOM VAN DE WEYER

11 augustus 2018

02u29 0 Scherpenheuvel-Zichem De olijven van televisiemaker Luc Haekens hangen er mooi bij met de mediterrane temperaturen van de voorbije tijd. "In oktober kunnen we al oogsten, een paar weken eerder dan gehoopt." De olijfolie die hij binnenkort op de markt, brengt is de eerste van Belgische oorsprong.

In 2014 kocht televisiemaker Haekens - bekend van onder meer 'De Ideale Wereld' - de heuvelrug achter zijn huis in Zichem. Hij nam het materiaal en de kennis over van een wijnboer, en ging druiven verbouwen. "Op een beurs in Gent leerde ik Lorenzo Colle van Co & Oil uit Aalter kennen, wiens familie olijven teelt in Catalonië. Hij stelde voor om bij mij eens te experimenteren met olijfbomen. In Scherpenheuvel-Zichem is de temperatuur het meest geschikt."





Vorige herfst importeerde Haekens vijf jonge boompjes uit de plantage van Colle in Tarragona (op 100 kilometer van Barcelona). Ze bleven nog in de pot, om te kijken of ze zouden overleven. Ze doorstonden de winter en Haekens liet in maart zeventig nieuwe boompjes overkomen. Deze zijn in volle aarde geplant. "Nu kunnen we dus spreken van echte Hagelandse olijfbomen die groeien in onze grond."





De hittegolf heeft de boompjes een flinke oppepper gegeven. "Gelukkig zitten ze in vochtige bodem, waardoor ze niet al te erg hebben geleden. Ik moet ze wel geregeld water geven", zegt Haekens. "Voorlopig doe ik dat nog met kannen water, maar ik dokter nu een irrigatiesysteem uit, aangedreven met een zonnepaneel."





"Deze Arbequinabomen zijn een taai ras. Hun olijven zijn klein en lekker zurig, waardoor je uitstekende kwaliteit olie krijgt", zegt Colle. "Zo een boompje kost met onderhoud 40 euro. Het duurt nog tien jaar voor ze geheel volgroeid zijn en vijf meter hoog worden. Over enkele jaren zullen we ze verspreiden over de heuvel. Olijven zijn het gewas van de toekomst. Aardappelen en maïs brengen maar weinig meer op. Hier zou een park van 1.000 bomen kunnen staan", voorspelt Colle.





"In oktober kunnen we oogsten, enkele weken eerder dan gepland. Er komt zo'n vijf liter olie uit. We gaan ook een aantal kilo's pekelen om er eetbare olijven van te maken." De twee liter olie die Haekens vorig jaar perste werd gezuiverd en in modieuze kruikjes verdeeld onder enkele toprestaurateurs zoals Michael Vrijmoed, die een restaurant heeft in het Oost-Vlaamse Gent.





"Hoe we de tweede lichting olie gaan verkopen, moeten we nog bespreken. Wellicht online", zegt Colle. "Het blijft niet bij flesjes voor op tafel. We maken er ook pralines en vijgenconfituur mee. De olie die mislukt wordt, verwerkt in zeep en doucheschuim."





Verkoop in eigen garage

Ook de kleine hectare wijndruiven van Haekens groeit goed. "In oktober gaan we plukken en onze eerste flessen maken. De winkel Heerlijk Hageland, die mijn vrouw Ann uitbaat vlak bij de basiliek zal in januari verhuizen naar onze garage in Zichem. Zo blijft ons verkooppunt vlak bij de bron van onze producten."