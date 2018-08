"90% van onze teelt om zeep door die hitte" MAÏS- EN AARDAPPELBOEREN MET HANDEN IN HET HAAR TOM VAN DE WEYER

18 augustus 2018

02u27 0 Scherpenheuvel-Zichem De hittegolf heeft als een loden deken gehangen over de gewassen in het Hageland. "Onze maïs- en aardappelteelt is voor 90% mislukt", zeggen de boeren. "De voedselreserves voor het vee dreigen uit te putten. Onze aardappelen raken we nauwelijks kwijt aan de veeleisende klanten", klinkt het.

Paul Vandenbergh heeft op verschillende velden in Scherpenheuvel-Zichem maïs staan, waarvan 22 hectare op de Vinkenberg. "90% van de maïs is om zeep. De buitenranden vallen op het eerste gezicht nog mee, maar hoe dieper je het veld in trekt, hoe armzaliger de planten zijn. Sommige zijn maar een halve meter gegroeid, terwijl ze makkelijk 2,5 meter halen. De stengels zijn drie keer dunner. In de kolven zit nauwelijks een korreltje maïs. Normaal heb je 10 ton korrels opbrengst per hectare. Nu bijna niets. De oogst is in september, maar we doen de planten volgende week al af, want er komt toch niets meer van voort."





Voedselreserves voor vee

"De velden moet ik omploegen tot humus. Een klein deel kan ik recupereren door de planten 'in te kuilen'. Ze worden vermalen en in een silo bewaard als wintervoorraad voor veebedrijven. De verbrande buitenbladeren kan je er niet mee in verwerken. De komende tijd zullen veehouders in problemen geraken om hun dieren eten te geven. Hun reserves van vorig jaar zijn intussen opgebruikt, en wij kunnen amper nieuwe oogst leveren. Als boer moet je reserves opbouwen en een periode kunnen overbruggen. De hittegolf houdt ons zeker een jaar tegen."





9 cent per kilo

Guy Renders heeft in Testelt 18 hectare aardappelen staan. "90% is waardeloos", zucht hij. "Door de droogte zijn de aardappelen te klein gebleven. Na de sporadische regenbuien is er doorwas aan gekomen. Dat zijn nieuwe kiemen die al het zetmeel uit de originele aardappel zuigen. Die worden glazig en zijn onverkoopbaar. Normaal heb ik 50 ton aardappelen opbrengst per hectare. Nu zal dat hooguit 10 ton zijn, te weinig om uit de vaste kosten te geraken. Per hectare geef ik 2.000 euro toe aan kosten. Ik vrees dat het binnenkort faillissementen gaat regenen. Het liefst zou ik de akker onderploegen en herbeginnen. Maar ik heb contracten met grote klanten, die verwachten dat ik binnenkort lever. We krijgen nog 9 cent voor een kilo. Eigenlijk zouden we 15 cent moeten vragen."





Schadevergoeding? Tja...

Vandenbergh en Renders hadden in 2016 schade na de zware regenval. Ze deden allebei een aanvraag bij de schattingscommissie. "Toen had ik tienduizenden euro schade. Ik wacht nog steeds op een vergoeding", zegt Vandenbergh.





Renders gaf bijna een miljoen euro schade aan. "Hiervan kreeg ik een peulschil terug van het rampenfonds."