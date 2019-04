Schepencollege koopt eerste Rode Kruisstickers Alfons Schryvers

16 april 2019

Vanaf donderdag 25 april verschijnen de Rode Kruis vrijwilligers weer massaal in het straatbeeld voor hun jaarlijkse stickerverkoop. De opbrengst van de stickerverkoop gaat integraal naar de lokale Rode Kruisafdelingen. Hiermee kunnen ze investeren in nieuw materiaal zoals ambulances en interventiekledij of kunnen ze zorgen voor meer eerstehulpopleidingen en bijscholing voor hulpverleners. De alom bekende speelfiguren van Playmobil krijgen dit jaar de eer om de stickers te sieren. De figuurtjes werden voor de gelegenheid, en voor de allereerste keer, omgetoverd tot Rode Kruisvrijwilligers. Als start van de campagne werden de eerste stickers verkocht aan de leden van het Kapelse schepencollege. Nieuw is dat voor het eerst in Vlaanderen ook stickers online kunnen gekocht worden. Surf vanaf 25 april naar www.koopsticker.be en kies de afdeling die je wil steunen en enkele dagen later worden de stickers thuisbezorgd.