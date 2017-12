Zwarte kruispunten A12 afgeschaft of ondertunneld RUPELGEMEENTEN EN AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER EINDELIJK OP ÉÉN LIJN BEN CONAERTS

02u30 51 Foto Benoit De Freine Chaos op het kruispunt van Helststraat met de Guido Gezellestraat in Artselaar. Schelle Er is eindelijk een oplossing voor de levensgevaarlijke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Drie kruispunten worden ondertunneld, twee andere zullen alleen nog aansluiten op de Boomsesteenweg (N177). "Hiermee wordt de A12 een stuk verkeersveiliger", zegt Aartselaars schepen Bart Lambrecht (N-VA). In 2021 moet de eerste schop in de grond gaan.

De kruispunten aan de A12, op het grondgebied van Aartselaar en Wilrijk, behoren al jarenlang tot de zwartste kruispunten van Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil de punten nu grondig aanpakken en liet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in mei van dit jaar starten met een studie over de omvorming van de A12. Op basis van de eerste resultaten is nu beslist om drie kruispunten te ondertunnelen. Met name de kruispunten van de Bist met de Langlaarsteenweg, van de Cleydaellaan met de Kontichsesteenweg en van de Terbekehofdreef met de Atomiumlaan.





"Het scenario waarbij alleen deze drie kruispunten de A12 oversteken, levert volgens de studie de beste resultaten op", zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. "Slechts deze kruispunten zijn van vitaal belang om de achterliggende gemeenten te ontsluiten. Ondertunnelen is bovendien een stuk minder complex dan overbruggingen. De kruispunten van de Helststraat met de Guido Gezellestraat en van de Vluchtenburgstraat met de Leugstraat in Aartselaar, die vooral gebruikt worden door lokaal verkeer, zullen in dit scenario de A12 niet meer kruisen en enkel aansluiten op de N177."





Vijf punten

Om te vermijden dat het verkeer aan deze laatste twee kruispunten mee boven de ondertunnelde kruispunten moet aanschuiven aan de verkeerslichten, worden er nog voor de kruispunten en boven de ondertunneling terugkeerlussen voorzien. De situatie die er op die manier wordt gecreëerd, is dan te vergelijken met het kruispunt van de Pierstraat. Het Aartselaarse verkeer zou dan vlot en zonder verkeerslichten de overkant van de A12 kunnen bereiken.





Bart Lambrecht (N-VA), schepen van Openbare Werken in Aartselaar, is bijzonder tevreden met de oplossingen. "Vijf zwarte kruispunten worden met deze maatregelen een stuk verkeersveiliger", stelt hij. "Je mag dit zonder twijfel een historisch akkoord noemen. De voorbije decennia had elke gemeente een ander idee over hoe deze zwarte punten moesten worden aangepakt. Voor het eerst zitten de verschillende Rupelgemeenten en het AWV nu op één en dezelfde lijn.





Nu zal verder bestudeerd worden hoe de kruispunten moeten gaan uitzien. "Cruciaal daarbij is dat de voorzieningen en verbindingen voor voetgangers en fietsers zo comfortabel en veilig mogelijk worden georganiseerd", aldus Jef Schoenmaekers.





"In het voorjaar van 2018 willen we dan komen tot een startnota waarin alle krijtlijnen voor de bouw van de nieuwe kruispunten zijn vastgelegd. In de loop van volgend jaar zullen de ontwerpplannen ook via publieksmomenten voorgelegd worden aan alle geïnteresseerden en belanghebbenden. De uitvoering van de werken zal ten vroegste kunnen beginnen in 2021."