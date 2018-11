Zaak over home invasion in Schelle start in januari Vier verdachten staan terecht BJS

13 november 2018

17u04 0

Vier verdachten van de brutale home invasion bij een zakenman in Schelle moeten op 21 januari 2019 voor de correctionele rechtbank in Antwerpen verschijnen. Dat is tijdens een agendazitting beslist.

Het slachtoffer, de zaakvoerder van een transportfirma, werd op de avond van 30 maart 2017 overvallen in zijn woning door twee gemaskerde en gewapende mannen. De zakenman werd met een pistool geslagen en overmeesterd. Zijn vrouw en hun dochtertje van zeven maanden werden onder schot gehouden, terwijl hij de kluis moest openen. De overvallers stalen geld, juwelen, twee wapens en een dure horloge. Het gezin werd daarna gekneveld en opgesloten in een toilet.

Na intensief speurwerk werden vier verdachten geïdentificeerd. Het gaat om de ex-vriendin van de zakenman, haar toenmalige vriend, zijn achterneef en nog een kompaan. Zij zullen zich binnenkort voor de rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal met geweld, bezit van een verboden wapen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie