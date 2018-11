Zaak brutale homejacking wordt behandeld in januari Sander Bral

13 november 2018

15u27 0 Schelle Het proces over de brutale homejacking op een gezin in Schelle is dinsdag ingeleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. De zaak zal woensdag 9 januari effectief behandeld worden.

Op 30 maart 2017 werden zakenman Filip Palmans en zijn gezin brutaal overvallen in hun eigen woning in de Koekoekstraat in Schelle. Twee gemaskerde en gewapende mannen drongen de woning met geweld binnen nadat ze hadden aangebeld aan de voordeur. Palmans werd in het oog geslagen met de kolf van een pistool en zijn vrouw en dochtertje van zeven maanden werden onder schot genomen. De overvallers konden ervan doorgaan met geld, juwelen, wapens en een luxehorloge. Het gezin werd nadien vastgebonden en opgesloten in het toilet. Er konden vier verdachten geïdentificeerd worden nadat één van hen een foto verstuurde van het gestolen horloge via Whatsapp. Het gaat om de ex-vriendin van Palmans, haar toenmalige vriend en zijn achterneef en een vierde kompaan. Het viertal wordt vervolgd voor diefstal met geweld, verboden wapenbezit, wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan criminele organisatie. Geen van de beklaagden is nog aangehouden voor de feiten. De zaak wordt behandeld op 9 januari voor de correctionele rechtbank van Antwerpen.