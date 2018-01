Werknemer gaf geheime toegangscode aan inbrekers 02u59 0 Schelle Gangster Jason V. (24), die begin vorig jaar een homejacking pleegde bij transportbaas Filip Palmans in Schelle, is gisteren in een andere zaak veroordeeld. Jason V. krijgt tien maanden celstraf omdat hij twee kompanen heeft helpen inbreken bij zijn vroegere werkgever.

De gedupeerde firma was Algemeen Sanitair Vijt uit Wilrijk. Daar is in januari 2015 ingebroken en voor een 23.000 euro aan materiaal gestolen. De inbrekers raakten binnen via een elektrische poort die met een toegangscode was beveiligd. Zij wisten heel goed waar de meeste waardevolle toestellen stonden.





Volgens de rechtbank was Jason V. de mol. Hij werkte destijds bij Algemeen Sanitair Vijt. Hij kende de code en wist waar het materiaal stond. Eén van de uitvoerders van de inbraak was de broer van een ex-lief van Jason V.





Begin vorig jaar is Jason V. opgepakt als brein achter de homejacking op zakenman Filip Palmans in Schelle. De daders sloegen Palmans met hun geweerkolven en hielden zijn vrouw en baby onder schot. Ze maakten heel wat cash en een peperduur gouden horloge buit. Jason V. stuurde een liefje een foto met de gestolen Rolex. Die foto zou hem fataal worden, want het liefje stuurde de foto door naar zakenman Palmans een kreeg een deel van het tipgeld uitbetaald. Kort erna werd Jason V. gearresteerd. Hij zit in de gevangenis in Mechelen. (PLA)