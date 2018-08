Vzw Waaier organiseert motortreffen 21 augustus 2018

De vzw Waaier, een vereniging voor (ex-)kankerpatiënten, organiseert op zondag 26 augustus op het kerkplein weer haar jaarlijkse motortreffen. Je wordt er getrakteerd op een ritje met de motor, de trike en de sidespan. Verder kan je smullen van een verse pannenkoek en genieten van randanimatie voor jong en oud. "Mensen met kanker dreigen vaak in een isolement verzeild te raken. Het is ziekenhuis in, ziekenhuis uit, voor bestralingen of operaties. Dan kan het helpen om in contact te komen met lotgenoten en even je hart te kunnen luchten. Dat is waar de vzw Waaier voor dient", zegt Arlette Raeymackers van Waaier. Het motortreffen vindt plaats van 10 tot 18 uur, deelname is gratis.





Meer info is te vinden op de website www.waaier.org. (BCOR)