Videotentoonstelling over ‘den Interescaut’ Ben Conaerts

15 januari 2019

Bezoekers van bibliotheek IVEBICA in Hemiksem kunnen deze maand een videotentoonstelling bekijken over de Electrabelsite in Schelle. Op een van de schermen in de bib zijn een film en een aantal losse beelden over de elektriciteitscentrale van ‘den Interescaut’ te zien. De beelden zijn afkomstig van de Schelse fotografe Edith Vercammen. Ze schetst een beeld van de bouw van de centrale, de centrale in werking en hoe de locatie eruitziet na de ontmanteling. De tentoonstelling is te bekijken tijdens de openingsuren van de bib.