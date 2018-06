Verzamelaar François in de ban van Expo 58 29 juni 2018

Ter herdenking van de zestigste verjaardag van Expo 58 stelde de Nielse verzamelaar François Van Kerckhoven tot gisteren een selectie van zijn Expo 58-collectie tentoon in woonzorgcentrum Familiehof in Schelle. Een van de pronkstukken de collectie was een volledig gerestaureerde 'pousse-pousse', een soort fietsriksja waarmee destijds mensen werden vervoerd. Van Kerckhoven is een van de grootste Expo 58-verzamelaars ter wereld en geldt als een autoriteit op het vlak van de wereldtentoonstelling. Hij schreef in totaal drie boeken over de Expo en beschikt over een collectie van 13.000 memorabilia. Zijn jongste boek, 'De wereld van Expo 58', is nu te verkrijgen.





