Verwarring rond ‘speed pedelecs’: op rijbaan of fietspad? Ben Conaerts

05 december 2018

18u10 0 Schelle Verwarring troef voor gebruikers van ‘speed pedelecs’. In de Tuinlei en Steenwinkelstraat moeten ze verplicht op de baan rijden, terwijl ze wat verderop in Aartselaar van het fietspad mogen gebruikmaken. Oppositiepartij Groen ziet een simpele oplossing: “Geef gebruikers de vrije keuze.”

Zeg niet zomaar ‘elektrische fiets’ tegen een ‘speed pedelec’. Met een gewone elektrische fiets rij je maximum 25 kilometer per uur, terwijl je met de zogenaamde ‘speed pedelec’ 45 kilometer per uur kan rijden. Dat maakt hem meteen ook zo interessant voor woon-werkverkeer en dus zie je het voertuig alsmaar vaker opduiken in het straatbeeld. Alleen is het niet altijd duidelijk welke positie de ‘speed pedelec’ inneemt in het verkeer. In de Tuinlei en de Steenwinkelstraat in Schelle mogen de gebruikers niet op het fietspad en moeten ze verplicht op de rijbaan rijden. Maar amper een paar honderd meter verderop, in de Bist, op het grondgebied van Aartselaar, hebben de gebruikers dan weer de vrije keuze.

“Bizarre situatie”

“Gemeenten mogen van de wetgever hun goesting doen, maar dat creëert dus regelmatig bizarre situaties”, zegt oppositieraadslid Stan Scholiers (Groen). “Vanaf het grondgebied van Schelle moet de ‘speed pedelec’ opeens het fietspad verlaten om op de drukke rijbaan te fietsen. Dat leidt niet alleen tot ongenoegen van de talloze automobilisten, het is ook niet zonder gevaar. De ‘speed pedelec’ moet zich op de baan bewegen tussen auto’s, vrachtwagens en autobussen. In Aartselaar is het dan weer net verboden om te fietsen op drukke wegen als de Cleydaellaan of de Kontichsesteenweg. Geraak hier als gebruiker van een ‘speed pedelec’ maar eens wijs uit.”

Volgens Scholiers is er een simpele oplossing: de ‘speed pedelec’-gebruiker de vrije keuze geven. “Een ‘speed pedelec’ gaat immers niet altijd zijn maximale snelheid rijden. Dat is afhankelijk van de drukte op het fietspad en op de rijbaan, het weer en of het dag dan wel nacht is. Maak je de keuze om traag te rijden, moet je kunnen opteren voor het fietspad. De meeste gebruikers van speed pedelecs verkiezen doorgaans ook het fietspad, omdat ze zich daar veiliger voelen. Maar het spreekt voor zich dat ze dan de andere gebruikers van het fietspad niet in gevaar mogen brengen. Hoe dan ook is het tijd dat Schelle en haar buurgemeenten eens rond de tafel gaan zitten en een uniform systeem uitwerken.”

Al discussie gevoerd

Burgemeester Rob Mennes (CD&V) ziet echter geen redenen om het huidige systeem voor ‘speed pedelecs’ aan te passen. “We hebben deze discussie gevoerd in de verkeersadviesraad en daar is men van het standpunt dat ‘speed pedelecs’ niet thuishoren op het fietspad. Onze fietspaden zijn op sommige plaatsen maar 1,5 meter breed en niet uitgerust voor ‘speed pedelecs’. Als je daar 45 kilometer per uur op rijdt, breng je de andere weggebruikers in gevaar. De ‘speed pedelecs’ verplichten de rijbaan te gebruiken, is dus logisch. Zeventig procent van onze rijbanen in Schelle valt bovendien onder de zone 30.”