Vernieuwde ALDI opent na zes maand weer de deuren 17 juli 2018

02u39 0 Schelle De volledig vernieuwde ALDI aan de Provinciale Steenweg heropent morgen de deuren. De winkel werd aanzienlijk uitgebreid, met meer aandacht voor verse producten als brood, groenten en fruit.

De ALDI van Schelle heeft de voorbije zes maanden flinke veranderingen ondergaan. De winkel is niet alleen zo'n 650 vierkante meter groter geworden, ook de winkelinrichting is danig onder handen genomen. De uitgebreide broodafdeling, de versmarkt en de heldere verlichting zijn maar enkele van de nieuwigheden die werden geïntroduceerd.





"Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale ALDI eruit?", zegt Erik Winters, Managing Director van de regionale hoofdzetel ALDI Zemst. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht. De winkelindeling volgt voortaan het dagritme van de klant. Starten doet hij bij de brood- en ontbijtafdeling, vervolgens gaat hij naar de versmarkt, dan naar de dranken, enzovoort. Wat zeker niet verandert, is onze prijs. Een prijsverhoging komt er zeker niet."





De ombouw van de winkel maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor ALDI. Daarbij worden het komende anderhalf jaar alle 450 Belgische ALDI-winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept.





De ALDI is geopend van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 19 uur. (BCOR)