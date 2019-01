Verdachte verrast rechter

met bekentenis over brutale overval op jong gezin: “Wij maakten 180.000 euro buit” Patrick Lefelon

09 januari 2019

10u17 3 Schelle Verdachte Jason V. die vanmorgen voor de rechtbank verscheen voor een brutale home-invasion bij zakenman Filip Palmans en zijn gezin, verraste iedereen door de feiten volledig te bekennen. Het gezin werd op 30 maart 2017 thuis in Schelle overvallen door drie daders. Jason V. had de leiding. Tot vanmorgen had hij nooit aangegeven wie de mededaders waren.

“Ik wens vandaag te verklaren dat de twee andere daders waren geronseld door mijn vriend Franky V.H. Hij zorgde voor twee Spaanstalige kompanen. Samen met hen ben ik de woning binnengegaan. Mijn vriendin Sophie, die vroeger een relatie had met zakenman Palmans, wist dat in een kluis op zolder veel geld zat. Wij hebben 180.000 euro gevonden in die kluis. Met die buit zijn wij naar het huis van mijn vriend Franky V.H. en daar is de buit in vieren verdeeld”, aldus Jason V.

Ik heb de dagen nadien met mijn vriendin Sophie V.A. het geld verbrast. Wij zijn gaan fuiven in BV-club The Villa, hebben een dure salon, een playstation en een grote televisie gekocht. Dan zijn wij ook op weekend naar Parijs geweest. Al mijn geld is op.”

Opvallend is dat de tussenpersoon Franky V.H., beter bekend als mister OneLeg bekend vechtsporter uit Antwerpen, niét terechtstaat. Hij werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld. De procureur gaf vanmorgen de politie opdracht om iedereen opnieuw te verhoren om zo snel mogelijk de Spaanse mededaders te identificeren, én ook de rol van Franky V.H. verder uit te klaren.

De rechter heeft na het noteren van de bekentenissen van Jason V. de zitting stilgelegd. Eerst komt er bijkomend onderzoek door de politie. Het proces wordt op 12 februari verdergezet.