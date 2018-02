Twee laagvliegers betrapt op Antwerpsestraat 27 februari 2018

De politie heeft zaterdag snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen in Boom, Niel en Schelle. Van de 1.936 gecontroleerde wagens reden er 98 te snel. De topsnelheden werden gemeten op de Antwerpsestraat in Boom met 91 en 110 kilometer per uur waar 50 is toegelaten. De bestuurders mochten meteen hun rijbewijs inleveren. Bijzonder bij deze actie was dat bestuurders na hun overtreding meteen aan de kant werden gezet en dus geconfronteerd werden met hun rijgedrag. Er werden bijkomend 70 ademtesten afgelegd. Niemand had gedronken. (VTT)