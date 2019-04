Tuinlei krijgt twee hectare olifantengras Ben Conaerts

09 april 2019

De gemeente gaat eind deze maand twee hectare olifantengras aanplanten in de Tuinlei. De plant kan tot 2,5 meter hoog worden en kan jaarlijks worden geoogst. “Olifantengras kent veel waardevolle toepassingen voor het milieu”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Zo kan het verwerkt worden tot papier of tot bio-brandstof. Bovendien verzamelt één hectare olifantengras per jaar zo’n 25 ton CO2. Hiermee zetten we dus een stevige stap richting klimaatneutraliteit.”