Tien personen zonder papieren in truck aangetroffen Sander Bral

05 december 2018

18u15 0 Schelle De lokale politie Rupel heeft acht vrouwen zonder papieren uit een vrachtwagen gehaald en meegenomen voor verhoor. Ze werden woensdag ontdekt aan de Molenberglei in Schelle. Een negende vrouw en een man konden de politie ontsnappen en worden opgespoord.

De diensten van de lokale politiezone Rupel werden woensdagnamiddag richting de Molenberglei in Schelle gestuurd omdat daar tien personen werden gevonden in een vrachtwagen. “Tien personen zaten verscholen achterin een truck”, bevestigt Joris Van Camp van PZ Rupel. “Een man en een vrouw zijn gevlucht wanneer ze ontdekt werden en zijn nog op te sporen. De acht andere vrouwen zijn meegenomen voor verhoor. Ze hadden geen geldige identiteitsdocumenten op zich en beweren van het Afrikaanse Eritrea afkomstig te zijn. Mogelijk zijn ze het slachtoffer geworden van mensenhandel.”

Het onderzoek is in handen van de overheidsdienst Vreemdelingenzaken. Wellicht gaat het om transmigranten die via België een beter leven zoeken in het Verenigd Koninkrijk, waar het bij wet niet verplicht is identiteitsdocumenten op zich te dragen.