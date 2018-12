Studio 100 houdt kerstmarkt voor Kom Op Tegen Kanker Ben Conaerts

20 december 2018

22u04 0 Schelle Studio 100 heeft vanavond een kerstmarkt georganiseerd. Alle personeelsleden en de leden van de dansschool waren daar uitgenodigd. De opbrengst van de avond gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

De kerstmarkt vond plaats in de twee balletzalen van Studio 100 en lokte ongeveer 700 mensen. Zowel het personeel als de leden van de Dansstudio IJvi Hagelstein waren uitgenodigd. Je kon een verzoekplaatje gaan aanvragen, jezelf laten fotografen, smullen van hapjes en drankjes, Studio 100-merchandise op de kop tikken of genieten van optredens van de dansstudio. Njam!-chef Steffi Vertriest was er aanwezig om haar boek te verkopen. Alle opbrengst van de avond is bestemd voor het goede doel.

“We gaan volgend jaar met twee ploegen van acht personeelsleden meefietsen met de ‘1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker’”, zegt David Vander Perre van Studio 100, die de kerstmarkt in elkaar heeft gestoken. “Om daar aan de start te staan, moeten we wel 10.000 euro voor Kom Op Tegen Kanker bij elkaar krijgen. Daarvoor organiseren we verschillende activiteiten, waarvan deze kerstmarkt de eerste is. Het personeel heeft vanalles gemaakt – cupcakes, pannenkoeken, noem maar op – en dat wordt hier te koop aangeboden. Later plannen we ook nog een pannenkoekenslag en een eetfestijn, allemaal voor het goede doel.”